Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, bảo đảm an toàn hàng hải

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari kêu gọi Mỹ và Iran tuân thủ các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng và nguy cơ gián đoạn hàng hải đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu.

Theo Văn phòng Tổng thống Pakistan, ngày 13/10, trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đang thăm Islamabad, Tổng thống Asif Ali Zardari bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh, nhất là các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu. Ông kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad đạt được hồi tháng 6, bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, đồng thời giải quyết bất đồng bằng ngoại giao, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng khi Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo hãng thông tấn IRNA ngày 13/10, Chuẩn đô đốc Ali Azmaei tuyên bố Iran sẵn sàng ngăn chặn và đánh chìm tàu chiến Mỹ nếu tiến vào khu vực, đồng thời khẳng định Tehran đang kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trái lại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển Hormuz hiện do quân đội Mỹ và các đối tác khu vực kiểm soát. Cơ quan này cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh vận chuyển hơn 19 triệu thùng dầu thô qua eo biển trong ngày trước đó.

Những tuyên bố trái chiều cho thấy bất đồng giữa Washington và Tehran về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trong và xung quanh eo biển càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và vận tải biển quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin Trung Quốc và Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ, nếu có mức độ cũng rất hạn chế do Moscow và Bắc Kinh có quá nhiều lợi ích để mất nếu can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

Diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế do vai trò quan trọng của tuyến hàng hải này đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt, lời kêu gọi của Pakistan nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, duy trì an toàn hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ bất ổn lan rộng.

Minh Phương