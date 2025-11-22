Ông Trump tiết lộ sẽ sớm nói chuyện với người đồng cấp Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm trao đổi với người đồng cấp Venezuela, Nicolas Maduro, giữa lúc xuất hiện đồn đoán rằng Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công vào quốc gia Mỹ Latinh này và cảnh báo mới của Mỹ đối với các hãng hàng không dân dụng về việc bay qua không phận Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có “điều gì đó rất cụ thể” muốn nói với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Getty.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox Radio ngày 21/11, Tổng thống Trump nói: “Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong một tương lai không quá xa”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện dự kiến, chỉ nói thêm: “Tôi không thể nói với bạn những gì tôi sẽ nói với ông ấy, nhưng tôi có một điều rất cụ thể để nói.” Khi được yêu cầu cung cấp thêm chi tiết, ông Trump từ chối giải thích, nhưng nói rằng Mỹ sẽ “tham gia rất nhiều” vào các diễn biến xung quanh Venezuela.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gia tăng kể từ khi Tổng thống Trump vào tháng 8 vừa qua ra lệnh triển khai quân sự ở khu vực Caribê, tuyên bố rằng lực lượng tăng cường này nhằm tấn công các băng đảng ma túy và chặn các tuyến buôn bán ma túy.

Về phần mình, Caracas khẳng định điều mà Washington hướng tới là thay đổi chính quyền của Tổng thống Maduro.

Mỹ triển khai tàu chiến khu vực ở phía Nam vùng biển Caribe nhằm trấn áp các băng đảng ma túy. Ảnh: AP.

Kể từ tháng 8 vừa qua, quân đội Mỹ đã tiến hành tổng cộng 21 cuộc tấn công vào các tàu bị nước này cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến 83 người thiệt mạng, và ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể tấn công các mục tiêu bị cáo buộc là liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên lãnh thổ Venezuela.

Các quan chức Mỹ được cho là đã báo cáo lên tổng thống Trump về các lựa chọn quân sự tiềm năng, song ông Trump cho biết ông vẫn mở cánh cửa cho con đường ngoại giao.

Trước đó, cùng ngày 21/11, cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành cảnh báo đối với các máy bay dân dụng hoạt động trong không phận Venezuela, viện dẫn nguy cơ từ “hoạt động quân sự gia tăng”. FAA kêu gọi các máy bay trong khu vực “thận trọng” do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela”.

Thúy Hà

Nguồn: TRT