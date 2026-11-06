Ông Trump phát tín hiệu lạc quan về thỏa thuận hòa bình Ukraine

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine dự kiến được nối lại tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa có cuộc gặp riêng với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đồng thời bày tỏ tin tưởng một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine có thể sớm đạt được.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5/11, ông Trump cho rằng cuộc xung đột đang tiến gần đến hồi kết và việc chấm dứt chiến tranh có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Ông Trump nói: “Đây sẽ là một thỏa thuận lớn và không chỉ liên quan đến Ukraine... Tôi thậm chí có thể nói rằng thỏa thuận này có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn, tốt đẹp và mọi người sẽ vô cùng hài lòng”.

Tổng thống Mỹ nhiều lần dự đoán một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai sắp đạt được. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã có những tiến triển trong những tuần gần đây. Ông Trump cho biết không gặp phái đoàn Ukraine trong ngày 5/11.

Trong khi đó, đặc phái viên của ông Trump, Jared Kushner, cho hay các quan chức Mỹ tham dự cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) cùng ngày đã có những cuộc thảo luận “mang tính xây dựng và thực chất” với Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu về những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cũng như một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đánh giá các cuộc trao đổi mang tính xây dựng và thực chất.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev cần thích ứng với những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội. Ông kêu gọi củng cố sự ủng hộ lưỡng đảng, đồng thời thúc đẩy Washington thực hiện khoản viện trợ 16 tỷ USD mà ông cho rằng đã cam kết nhưng chưa giải ngân.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine xác định tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống Patriot, là ưu tiên hàng đầu. Kiev cũng đang tìm cách duy trì đủ số máy bay chiến đấu F-16 hoạt động trong 5-6 tháng tới, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục gây sức ép, nhất là tại thủ đô Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng việc chấm dứt xung đột mà không có sự tham gia của Mỹ là không thực tế, song châu Âu cần xác lập vai trò bổ trợ cho tiến trình do Washington dẫn dắt. Ông đồng thời nhấn mạnh cần gia tăng sức ép đối với Moskva, bởi Kiev chưa nhận thấy dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng đàm phán nghiêm túc.

Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình, trong bối cảnh Ukraine vừa phải duy trì sự ủng hộ quốc tế, vừa tìm cách củng cố năng lực phòng thủ trước những diễn biến trên chiến trường.

Thanh Vân