Ông Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt nếu đe dọa Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả chưa từng có nếu đe dọa Washington, trong bối cảnh tình báo Mỹ phát hiện những thông tin về khả năng Tehran lên kế hoạch tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila (Philippines), ông Trump tuyên bố Iran sẽ phải “trả giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả” nếu tìm cách tấn công thủ đô Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, CNN dẫn lời 7 quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này đã thu thập thông tin về khả năng Iran lên kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hóa học nhằm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump tại Washington. Một số thông tin đề cập địa điểm và mục tiêu cụ thể, song giới chức Mỹ chưa xác định được liệu Tehran có đủ khả năng và thực sự có ý định triển khai kế hoạch này hay không.

Thông tin trên đã thúc đẩy các cuộc họp về biện pháp đối phó trong tuần qua. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định hiện chưa ghi nhận mối đe dọa đáng tin cậy đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Phản ứng trước những cáo buộc, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc bác bỏ thông tin liên quan đến vũ khí hóa học, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng đây là những thông tin bịa đặt nhằm tạo cớ cho các hành động quân sự chống lại Tehran.

Trong khi đó, giao tranh giữa hai nước tiếp tục diễn ra tại Vịnh Ba Tư. Ngày 17/11, quân đội Mỹ cho biết đã không kích một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, IRGC tuyên bố tấn công hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain. Chính quyền Bahrain cho biết đã đánh chặn cuộc tấn công và không ghi nhận thương vong.

Bất chấp diễn biến quân sự căng thẳng, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Qatar cho biết đang thúc đẩy tiếp xúc với Iran nhằm thu hẹp bất đồng và tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng đã tới Oman để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn leo thang, bảo đảm an toàn hàng hải và khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 9 tháng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi những bất đồng về an ninh và hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư tiếp tục cản trở triển vọng đạt được thỏa thuận.

Minh Phương