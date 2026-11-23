Nuti IQ Gold: Giải mã công thức dinh dưỡng cho trẻ Việt từ nền tảng nghiên cứu của Viện NNRIS Thụy Điển

Nuti IQ Gold - Dòng hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ không chỉ dừng lại ở câu chuyện DHA. Sản phẩm là kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), với công thức FDI được cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ, mang đến giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho thể trạng và khẩu vị trẻ em Việt.

Khi trí não cần một bệ phóng từ hệ tiêu hóa

Trong 1.000 ngày đầu đời – giai đoạn vàng của sự phát triển não bộ, trẻ tiếp nhận hàng ngàn thông tin mới mỗi ngày thông qua quan sát, vận động và ngôn ngữ. Để đáp ứng tốc độ học hỏi này, não bộ cần một lượng lớn dưỡng chất. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu dinh dưỡng, dù bổ sung bao nhiêu vi chất tốt cho não, cơ thể trẻ cũng khó hấp thu trọn vẹn nếu hệ tiêu hóa chưa khỏe mạnh.

Đây chính là lý do Nuti IQ Gold được phát triển với định hướng tác động kép: Trục Não bộ - Tiêu hóa. Sản phẩm không chỉ bổ sung dưỡng chất cho não mà còn xây dựng nền tảng tiêu hóa vững chắc để cơ thể hấp thu tối ưu.

Bộ Tứ IQ: Bản giao hưởng dưỡng chất cho não bộ và thị giác

Nuti IQ Gold được thiết kế với Bộ Tứ IQ gồm bốn dưỡng chất chủ chốt, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ phát triển trí não và thị giác:

• DHA : Acid béo thiết yếu chiếm tỷ lệ lớn trong màng tế bào thần kinh và võng mạc, giữ vai trò chủ đạo trong việc hoàn thiện cấu trúc não bộ.

• Choline: Tiền chất của acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, hỗ trợ trí nhớ và khả năng học hỏi.

• Lutein: Carotenoid cấu tạo nên điểm vàng trên võng mạc, hoạt động như màng bảo vệ giúp hoàn thiện thị giác.

• Taurine: Acid amin tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và thị giác.

Sự phối hợp đồng bộ của bốn dưỡng chất này tạo nền tảng để trẻ ghi nhớ tốt hơn, tập trung cao hơn và nhạy bén hơn trong giai đoạn chuẩn bị đi học.

Công thức FDI: Nền tảng tiêu hóa được cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ

Nếu Bộ Tứ IQ là nguyên liệu xây dựng não bộ, thì FDI chính là nền móng để cơ thể tiếp nhận nguyên liệu đó. Đây là công thức độc quyền do Nutifood phát triển, dựa trên hệ Prebiotic kép: 2'-FL HMO và FOS/Inulin.

• 2'-FL HMO: Oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, được nhập khẩu 100% từ châu Âu, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

• FOS/Inulin: Chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, cải thiện tình trạng tiêu hóa.

Theo tài liệu công bố, nền tảng FDI đã chính thức được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp Bằng sáng chế, ghi nhận công thức chứa 2'-FL HMO và FOS với tác dụng hiệp đồng lên hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ em. Trước đó, vào năm 2021, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã có những đánh giá lâm sàng tích cực về công thức FDI đối với trẻ em Việt Nam.

Từ tinh hoa Thụy Điển đến sự thấu hiểu thể trạng trẻ em Việt

Điểm khác biệt của Nuti IQ Gold nằm ở nguồn gốc nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS). Được thành lập năm 2021, NNRIS quy tụ các chuyên gia dinh dưỡng từ Thụy Điển và quốc tế, hợp tác với các tổ chức uy tín như Swedish Food Federation, Skåne Food Innovation Network và RISE.

Thay vì áp dụng rập khuôn các công thức quốc tế, các chuyên gia tại NNRIS đã đặt bài toán dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam làm trọng tâm: giải quyết đồng thời nhu cầu phát triển trí tuệ và bảo vệ hệ tiêu hóa vốn rất nhạy cảm của trẻ. Công thức FDI được nghiên cứu từ năm 2020, dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù và khẩu vị của trẻ em Việt Nam.

Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy NutiFood Việt Nam, kết hợp hệ thống kiểm soát chất lượng ABS-QE Hoa Kỳ và tiêu chuẩn ISO 9001, đảm bảo chất lượng quốc tế với mức giá phù hợp cho người tiêu dùng nội địa.

Minh bạch khoa học: Nền tảng của niềm tin

Trong bối cảnh thị trường dinh dưỡng trẻ em ngày càng đa dạng, phụ huynh hiện đại có lý do để khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm cho con. Những lời hứa hẹn chung chung đã nhường chỗ cho các yếu tố thực chứng: nguồn gốc công thức, dữ liệu nghiên cứu, thông tin thành phần minh bạch và tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Nuti IQ Gold định vị bản thân là một trợ thủ dinh dưỡng khoa học – người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình nuôi dưỡng trí tuệ và thể chất của trẻ. Sản phẩm không hứa hẹn thay thế sự chăm sóc toàn diện từ gia đình. Để con phát triển tối ưu, phụ huynh cần duy trì chế độ ăn cân đối, giấc ngủ sâu, khuyến khích con vận động và trải nghiệm.