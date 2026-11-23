Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2026

Sáng 23/11, tại Trường THCS Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thủy, Trung tâm Y tế Cẩm Thủy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) năm 2026.

Học sinh Trường THCS Cẩm Thủy 1 tham gia Lễ mít tinh.

Với chủ đề huy động sức mạnh cộng đồng, chung tay hành động vì mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS, tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh đã được tuyên truyền về tình hình dịch HIV/AIDS, những tiến bộ trong công tác dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV; đồng thời nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Thông qua hoạt động mít tinh, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp phòng, chống HIV/AIDS đến đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn; khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu kiến thức, thực hành các biện pháp dự phòng, xét nghiệm HIV khi cần thiết, đồng thời thể hiện sự cảm thông, tôn trọng và hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng..., hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không kỳ thị và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tô Hà