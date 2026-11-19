VNVC và MSD công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ lõi sản xuất vaccine

Ngày 18/11, Công ty Vắcxin VNVC (Việt Nam) và Tập đoàn Dược phẩm MSD (Mỹ) trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vaccine tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm. (Ảnh: VNVC)

Kế hoạch hợp tác được công bố tại Bộ Y tế, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD. Hai doanh nghiệp hướng tới kết hợp thế mạnh, nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và hỗ trợ các chương trình, mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, chủ động nguồn cung và phát triển công nghiệp vắc xin trong nước.

Sản xuất vaccine là lĩnh vực đặc biệt phức tạp, đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực trình độ cao và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Việc VNVC được MSD, tập đoàn dược phẩm có hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn toàn cầu, lựa chọn làm đối tác hướng tới chuyển giao một số công nghệ sản xuất vaccine đang lưu hành toàn cầu đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam.

Kế hoạch hợp tác được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc vào vaccine nhập khẩu, tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận vaccine phòng ngừa ung thư cho hàng triệu trẻ em và người lớn.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắcxin VNVC, cho biết nhiều năm qua, VNVC đã hợp tác chặt chẽ với MSD đưa hàng triệu liều vaccine mỗi năm đến với người dân Việt Nam, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cả trẻ em và người lớn.

Tiếp nối những thành công ý nghĩa đó, VNVC và MSD quyết định tiến tới chiến lược hợp tác bền vững thông qua kế hoạch chuyển giao một số công nghệ trong sản xuất vaccine nhằm hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và tự chủ y tế.

“Kế hoạch hợp tác với MSD đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược này, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản trị chất lượng quốc tế, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vaccine toàn cầu, góp phần chủ động nguồn cung, mở rộng cơ hội tiếp cận vaccine phòng ngừa ung thư cho người dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia," ông Dũng nhấn mạnh.

Với mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại, VNVC giúp người dân tiếp cận nhiều vắc xin tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực phòng bệnh cho Việt Nam. (Ảnh: Mộc Thảo)

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vaccine tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng Nhà máy Vắcxin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Nhà máy dự kiến đầu tư giai đoạn 1 gần 3.000 tỷ đồng, đi vào sản xuất vắc xin từ 2028 để có sản phẩm thương mại hóa từ 2029.

Nhà máy được đầu tư các công nghệ hiện đại như robot, hệ thống chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc (No Touch Transfer), công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước, giúp hạn chế can thiệp trực tiếp của con người, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và nâng cao độ chính xác trong sản xuất. Với công suất thiết kế 120 triệu liều/năm, nhà máy có khả năng sản xuất nhiều dạng thành phẩm như lọ dung dịch, lọ đông khô, xilanh và bút tiêm, hướng tới đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chia sẻ tại buổi công bố kế hoạch hợp tác, Tiến sỹ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD, đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC.

“Thông qua việc kết hợp thế mạnh của hai bên, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam," Tiến sỹ Marc Gailhardou chia sẻ./.

Theo TTXVN