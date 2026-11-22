Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thuốc lá

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Một nội dung trọng tâm của Luật là sửa đổi toàn diện Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, theo hướng kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, kinh doanh, lưu thông đến sử dụng sản phẩm.

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Chinhphu.vn/HM

Cụ thể, Luật nghiêm cấm các hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và chứa chấp đối với: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thuốc lá giả; sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc mô phỏng bao thuốc lá, gói thuốc lá, điếu thuốc lá; sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác.

Nguyên liệu thuốc lá sử dụng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, thuốc lá nhập lậu cũng bị nghiêm cấm.

Luật sửa đổi cũng nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các thiết bị điện tử, bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá sử dụng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Đồng thời, nghiêm cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; sử dụng các sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bên cạnh đó, quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử về thuốc lá dưới mọi hình thức.

Luật sửa đổi cũng bổ sung khái niệm tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng, bao gồm việc chủ động tiếp cận người tiêu dùng để giới thiệu, chào mời, tư vấn, cung cấp thông tin về thuốc lá.

Đối với hoạt động kinh doanh, Luật nghiêm cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, bao gồm bán trên nền tảng thương mại điện tử hoặc các phương thức giao dịch điện tử khác. Ngoại lệ là giao dịch, ký kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Như vậy, các quy định cấm được thiết kế để kiểm soát nhiều khâu trong chuỗi cung ứng và sử dụng sản phẩm, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng hình thức, cấu tạo, tên gọi hoặc phương thức giao dịch để né tránh quy định pháp luật.

Mở rộng khái niệm thuốc lá để kiểm soát các sản phẩm mới

Luật sửa đổi lần này cũng bổ sung khái niệm thuốc lá theo hướng bao quát các loại sản phẩm thuốc lá hiện có và các sản phẩm mới phát sinh trên thị trường.

Theo đó, thuốc lá bao gồm: Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, túi ngậm nicotine, shisha; Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Các sản phẩm thuốc lá khác do Chính phủ quy định căn cứ tình hình thực tế.

Đáng chú ý, Luật bổ sung định nghĩa cụ thể về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, xác định các thành phần tối thiểu cấu thành sản phẩm. Đồng thời, mở rộng khái niệm nguyên liệu thuốc lá, bao gồm lá thuốc lá dưới các dạng khác nhau, chất có chứa nicotine được sử dụng cho thuốc lá và các chất, nguyên liệu thay thế khác được sử dụng cho thuốc lá.

Việc bổ sung, làm rõ các khái niệm này nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhận diện, phân loại và kiểm soát các sản phẩm thuốc lá, tránh tình trạng lợi dụng sự khác biệt về tên gọi, thành phần, cấu tạo hoặc hình thức sản phẩm để né tránh quy định pháp luật.

Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước

Đối với thuốc lá truyền thống, Luật bổ sung các biện pháp kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, gắn quản lý sản xuất và nhập khẩu với lộ trình giảm sản lượng.

Các biện pháp kiểm soát bao gồm: quản lý sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu; dán tem hoặc in mã số, mã vạch trên bao bì thuốc lá; quản lý nguyên liệu thuốc lá; quản lý nguồn gốc, sự di chuyển và tính hợp pháp của thuốc lá.

Đáng chú ý, Luật quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố công khai sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu để tiêu thụ trong nước của từng doanh nghiệp theo lộ trình giảm sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước do Chính phủ quy định.

Tiếp tục xác định kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Việc tăng cường quản lý sản lượng, nguồn gốc và tính hợp pháp của thuốc lá nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và tạo cơ sở thực hiện lộ trình giảm sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/cac-hanh-vi-bi-nghiem-cam-lien-quan-den-thuoc-la-102261121171320758.htm