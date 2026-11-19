Thu hút bác sĩ trẻ về y tế cơ sở

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của hệ thống y tế, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập. Qua đó, từng bước củng cố năng lực y tế cơ sở, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương.

Phẫu thuật kết hợp xương cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, việc thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành đã góp phần giúp đội ngũ y, bác sĩ từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên môn. Ths.Bs Hoàng Ngọc Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bên cạnh chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, bệnh viện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân. Đồng thời, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động khám, chữa bệnh, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, việc giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ có trình độ cao tại các đơn vị y tế công lập đang được tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện bằng những chính sách cụ thể. Ngày 17/7/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo bước đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo nghị quyết, tỉnh thực hiện chính sách thu hút nhiều nhóm đối tượng, từ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú đến bác sĩ chuyên khoa cấp I và bác sĩ y khoa đủ điều kiện theo quy định. Mức hỗ trợ một lần cao nhất là 3 tỷ đồng đối với giáo sư ngành y; 2 tỷ đồng đối với phó giáo sư; 1 tỷ đồng đối với tiến sĩ y học và bác sĩ chuyên khoa cấp II; 500 triệu đồng đối với bác sĩ nội trú, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I và bác sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc. Ngoài ra, các đối tượng còn được hỗ trợ hằng tháng bằng một tháng lương cơ sở trong 24 tháng kể từ khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

Đáng chú ý, chính sách hướng mạnh đến các đơn vị y tế tuyến cơ sở, nơi còn nhiều khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân bác sĩ. Tùy địa bàn công tác, bác sĩ làm việc tại các đơn vị thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ từ 260 triệu đồng đến 580 triệu đồng, đồng thời được hưởng hỗ trợ hằng tháng theo quy định. Mức hỗ trợ cao nhất dành cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

Chính sách đã tạo thêm động lực để các đơn vị y tế công lập thu hút, bổ sung nguồn nhân lực. Tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, công tác tuyển dụng, thu hút bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và định hướng gắn bó lâu dài được quan tâm. Trong đợt tuyển dụng vừa qua, bệnh viện có 10 bác sĩ thuộc diện được hưởng chính sách thu hút theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND.

Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, cho biết: Chính sách thu hút của tỉnh có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các đơn vị y tế công lập bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ cho y tế cơ sở. Việc có thêm 10 bác sĩ về công tác góp phần củng cố lực lượng chuyên môn, tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Với những giải pháp đang triển khai, đặc biệt là Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND, Thanh Hóa đang từng bước tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, giảm chênh lệch chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến, hướng tới mục tiêu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng ngay tại địa phương.

Bài và ảnh: Hà Phương