Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cá thể hóa điều trị bệnh nhân ung thư

Ung thư là bệnh lý phức tạp, có sự khác biệt lớn về đặc điểm sinh học, tốc độ phát triển, khả năng di căn cũng như mức độ đáp ứng điều trị ở mỗi người bệnh. Ngay cả khi cùng mắc một loại ung thư, mỗi bệnh nhân cũng có thể cần một phác đồ điều trị khác nhau. Vì vậy, thay vì áp dụng một phương pháp chung, y học hiện đại đang hướng tới cá thể hóa điều trị, lựa chọn phác đồ dựa trên đặc điểm riêng của từng người bệnh. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, định hướng này đang từng bước được triển khai thông qua việc nâng cao năng lực chẩn đoán, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và phối hợp đa mô thức trong điều trị ung thư.

Với sự phát triển của y học hiện đại, các bác sĩ có thêm nhiều căn cứ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn cho từng bệnh nhân.

Mỗi người bệnh - một phác đồ điều trị riêng

Tại Khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị H., ở phường Tân Dân đang trải qua đợt truyền hóa chất đầu tiên sau khi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Với bà, mỗi lần đến viện là một lần đối diện với những lo lắng về sức khỏe, nhưng cũng là hành trình nuôi hy vọng kiểm soát bệnh. Sau khi được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và đánh giá tình trạng bệnh, bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với đặc điểm bệnh lý và thể trạng của bà.

Không giống như trước đây, khi việc điều trị chủ yếu dựa trên những phác đồ chuẩn theo từng nhóm bệnh, hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, các bác sĩ có thêm nhiều căn cứ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn cho từng bệnh nhân. Từ kết quả giải phẫu bệnh, xét nghiệm hóa mô miễn dịch đến các xét nghiệm sinh học phân tử, đột biến gen trong những trường hợp có chỉ định, mỗi thông tin đều góp phần giúp bác sĩ hiểu rõ hơn đặc điểm khối u, từ đó đưa ra quyết định điều trị.

Thực tế, ngay trong cùng một cơ quan, các khối u cũng có thể khác biệt về mô bệnh học, đặc điểm phân tử và khả năng đáp ứng với thuốc. Chính vì vậy, cá thể hóa điều trị không đơn thuần là thay đổi loại thuốc hay liều lượng thuốc, mà là quá trình đánh giá toàn diện từ đặc điểm khối u, giai đoạn bệnh, thể trạng, bệnh lý đi kèm đến điều kiện kinh tế và nguyện vọng của người bệnh. Mục tiêu là lựa chọn được phương pháp điều trị phù hợp nhất, tối ưu hiệu quả kiểm soát khối u, đồng thời hạn chế những tác dụng không mong muốn.

Bác sĩ CKII Vũ Thị Hằng, Trưởng Khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi phải đánh giá rất nhiều yếu tố, trong đó có loại mô bệnh học, giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học của khối u, các dấu ấn hóa mô miễn dịch và những xét nghiệm chuyên sâu khi có chỉ định. Trên cơ sở đó, bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng trường hợp, có thể là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị nội tiết, điều trị đích hoặc miễn dịch”.

Phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiến tới điều trị chính xác

Để thực hiện cá thể hóa điều trị, năng lực chẩn đoán và khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ khi xác định tương đối đầy đủ đặc điểm khối u, bác sĩ mới có cơ sở lựa chọn phác đồ phù hợp. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, những năm gần đây, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã chú trọng phát triển nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị.

Đến nay, bệnh viện đã triển khai hơn 20 kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư, góp phần mở rộng khả năng điều trị các bệnh lý ung thư bằng phương pháp ít xâm lấn. Cùng với đó, việc đưa vào sử dụng hệ thống máy gia tốc tuyến tính hiện đại phục vụ xạ trị đã mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư. Tùy từng loại bệnh, giai đoạn và mục tiêu điều trị, xạ trị có thể được sử dụng độc lập hoặc phối hợp với phẫu thuật, hóa trị nhằm tăng hiệu quả kiểm soát khối u. Việc ứng dụng kỹ thuật xạ trị hiện đại cũng góp phần nâng cao khả năng tập trung liều xạ vào vùng tổn thương, hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh trong những trường hợp phù hợp.

Đặc biệt, trong xu hướng điều trị ung thư hiện nay, việc phối hợp đa mô thức ngày càng được coi trọng. Một bệnh nhân có thể được chỉ định phẫu thuật trước, sau đó hóa trị bổ trợ; hoặc hóa xạ trị đồng thời, tùy thuộc vào loại ung thư và giai đoạn bệnh. Những quyết định này cần có sự phối hợp giữa các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, nội khoa ung bướu, xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, cho biết: “Định hướng của bệnh viện là không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Chúng tôi chú trọng đầu tư trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực, làm chủ các kỹ thuật mới và tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa. Việc cá thể hóa điều trị giúp bác sĩ có cơ sở lựa chọn phác đồ phù hợp hơn với từng người bệnh, hướng tới nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ và cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Cá thể hóa điều trị cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ y bác sĩ. Không chỉ nắm vững các phác đồ điều trị chuẩn, bác sĩ còn phải thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học, các hướng dẫn chuyên môn mới và bằng chứng khoa học về điều trị ung thư. Đồng thời, việc theo dõi đáp ứng sau từng giai đoạn, đánh giá lại tình trạng bệnh để điều chỉnh phác đồ khi cần thiết là khâu không thể thiếu.

Bài và ảnh: Thùy Dung