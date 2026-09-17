Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Đội Cung và các trục đường ngang ven sông Hạc, phường Hạc Thành nước dâng cao, tràn vào nhà người dân trong sáng nay (17/9).

Video: Nước sông Hạc dâng cao, gây ngập lụt một số tuyến đường ngang và trục đường Đội Cung.

Nước sông Hạc dâng cao tại cầu sông Hạc, ngõ Điện Cơ.

Nước sông dâng gây ngập lụt cho các hộ dân tại phố Thành Công (cũ) ven sông Hạc.

Một số phương tiện bị ngập.

Ở những điểm nước cạn hơn, dòng phương tiện khó khăn khi di chuyển.

Người dân đi lại cũng hết sức khó khăn.

Tại hồ Trường Thi, nước đã tràn qua miệng hồ.

Nhiều phương tiện bị ngập nước không di chuyển được phải gọi cứu hộ giao thông.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đang túc trực phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông qua đoạn ngập trên tuyến đường Đội Cung.

Video: Ông Nguyễn Bá Khang, Tổ phó Tổ an ninh trật tự phố Đội Cung 2.

Tiến Đông