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Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Đội Cung và các trục đường ngang ven sông Hạc, phường Hạc Thành nước dâng cao, tràn vào nhà người dân trong sáng nay (17/9).

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Đội Cung và các trục đường ngang ven sông Hạc, phường Hạc Thành nước dâng cao, tràn vào nhà người dân trong sáng nay (17/9).

Video: Nước sông Hạc dâng cao, gây ngập lụt một số tuyến đường ngang và trục đường Đội Cung.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Nước sông Hạc dâng cao tại cầu sông Hạc, ngõ Điện Cơ.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Nước sông dâng gây ngập lụt cho các hộ dân tại phố Thành Công (cũ) ven sông Hạc.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Một số phương tiện bị ngập.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Ở những điểm nước cạn hơn, dòng phương tiện khó khăn khi di chuyển.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Người dân đi lại cũng hết sức khó khăn.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Tại hồ Trường Thi, nước đã tràn qua miệng hồ.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Nhiều phương tiện bị ngập nước không di chuyển được phải gọi cứu hộ giao thông.

Nước sông Hạc dâng cao khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đang túc trực phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông qua đoạn ngập trên tuyến đường Đội Cung.

Video: Ông Nguyễn Bá Khang, Tổ phó Tổ an ninh trật tự phố Đội Cung 2.

Tiến Đông

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