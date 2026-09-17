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Sạt lở gây thiệt hại nhà ở, hạ tầng, giao thông tại xã Điền Quang

Lê Thanh
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(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND xã Điền Quang, đến 10h ngày 17/9, trên địa bàn xã mưa lớn làm sạt lở hàng chục điểm, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông.

Sạt lở gây thiệt hại nhà ở, hạ tầng, giao thông tại xã Điền Quang

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Điền Quang, đến 10h ngày 17/9, trên địa bàn xã mưa lớn làm sạt lở hàng chục điểm, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông.

Sạt lở gây thiệt hại nhà ở, hạ tầng, giao thông tại xã Điền Quang

Lực lượng chức năng xã Điền Quang xử lý sạt lở tại khu vực dốc Mụ Cuội.

Theo đó, mưa lớn làm sạt lở đất đá taluy dương vào gần công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi của 5 hộ dân tại khu vực Vền Ấm Khà và Mít; 9 hộ khác thuộc khu vực Đồi Muốn, Hồ Quang, Vền Ấm Khà, Chiềng Mưng, Nan, Duồng bị bùn đất tràn vào nhà ở và công trình phụ trợ.

Xã Điền Quang đã chỉ đạo và huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di dời đàn vật nuôi, di chuyển tài sản...

Ngoài ra, tính đến 10h sáng 17/9, trên địa bàn xã có 6 điểm sạt lở trên các tuyến đường xã, đường thôn, khối lượng sạt lở khoảng 300 m3 và có 12 điểm ngập cục bộ tại các tràn, gây ách tắc cục bộ.

UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tại cơ sở tổ chức trực gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập.

Lê Thanh

Từ khóa:

#xã Điền Quang #Hạ tầng giao thông #Nhà ở #Thiệt hại #Điều tiết giao thông #Mưa lớn #Lực lượng công an #Phương tiện #Hỗ trợ nhân dân #Công trình

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