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Huy động lực lượng hộ đê bao sông Cầu Chày

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ nước sông Cầu Chày tràn qua đê, từ sáng 17/9 xã Xuân Tín đã huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân khẩn trương gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê bao sông Cầu Chày qua địa bàn.

Huy động lực lượng hộ đê bao sông Cầu Chày

Trước nguy cơ nước sông Cầu Chày tràn qua đê, từ sáng 17/9 xã Xuân Tín đã huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân khẩn trương gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê bao sông Cầu Chày qua địa bàn.

Huy động lực lượng hộ đê bao sông Cầu Chày

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố tuyến đê bao sông Cầu Chày, đoạn qua thôn 1, xã Xuân Tín.

Tuyến đê bao sông Cầu Chạy qua địa bàn xã Xuân Tín dài khoảng 5km. Hiện có 4 vị trí nước dâng cao, nguy cơ tràn qua đê.

Xã Xuân Tín đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, duy trì lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu. Nếu xảy ra sự cố, địa phương sẽ lập tức tổ chức di dời 50 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trong mùa mưa bão năm 2025, tuyến đê này từng xảy ra sự cố tràn đê, phải di dời hàng trăm hộ dân.

Video: Người dân khẩn trương gia cố đê bao sông Cầu Chày.

Đình Giang

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