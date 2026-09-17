Khắc phục nhanh sự cố tại cầu tràn Máy 2

Sáng 17/9, Công an xã Quan Sơn phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ban quản lý bản và người dân khẩn trương khắc phục cầu tràn Máy 2 bị hư hỏng sau mưa lũ, tạo lối đi tạm cho 103 hộ dân.

Làm lối qua tạm tại cầu tràn Máy 2 bị hư hỏng sau mưa lũ.

Cầu tràn Máy 2 bắc qua suối Póng, thuộc bản Trung Thượng, xã Quan Sơn, nằm trên tuyến đường nối khu vực bản Máy cũ với bản Bàng cũ. Sau mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết làm một đoạn cầu tràn bị sập, hư hỏng nặng, khiến tuyến giao thông bị chia cắt.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của 103 hộ dân phía trong khu vực bản Bàng cũ. Trong khi nước suối vẫn còn lớn, việc khôi phục lối đi trở thành yêu cầu cấp thiết để người dân có thể qua lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và ổn định cuộc sống.

Lối qua tạm bằng luồng được dựng tại phần cầu tràn Máy 2 phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Ông Mai Xuân Tuân, Phó Trưởng Công an xã Quan Sơn, cho biết từ khoảng 8 giờ sáng 17/9, gần 20 người gồm cán bộ Công an xã, thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và ban quản lý bản đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân khắc phục điểm giao thông bị hư hỏng.

Tại vị trí cầu tràn, các lực lượng huy động luồng và vật liệu sẵn có, vận chuyển đến hiện trường để tạo lối qua tạm. Những cây luồng được ghép thành mặt cầu, gia cố và làm tay vịn, giúp người dân có thể qua suối trong thời gian chờ phương án sửa chữa lâu dài.

Cầu tràn Máy 2 là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân trong khu vực.

Tăng Thúy