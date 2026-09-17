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Mưa lũ gây chia cắt, sạt lở tại xã Xuân Chinh

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Đến sáng 17/9, nước sông, suối trên địa bàn xã Xuân Chinh dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt giao thông.

Mưa lũ gây chia cắt, sạt lở tại xã Xuân Chinh

Đến sáng 17/9, nước sông, suối trên địa bàn xã Xuân Chinh dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt giao thông.

Mưa lũ gây chia cắt, sạt lở tại xã Xuân Chinh

Hiện 19 hộ với 80 nhân khẩu tại thôn Thông Hành đang bị chia cắt do nước ngập, người dân chưa thể đi lại.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, ảnh hưởng đến 3 hộ với 15 nhân khẩu tại thôn Xuân Lẹ. Lực lượng chức năng đã kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tuyến đường tại thôn Xuân Lẹ bị sạt lở taluy dương khoảng 50m; tuyến đường từ Xuân Lẹ đi Vạn Xuân bị sạt lở cả taluy dương và taluy âm trên 60m.

Tràn Tà Pỉnh ở thôn Xuân Chinh bị hư hỏng từ đợt thiên tai năm 2025, hiện tiếp tục bị nước cuốn theo đất đá, có nguy cơ mất an toàn. Hồ Hón Cò tại thôn Xuân Lẹ cũng bị sạt lở chân tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong vận hành.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, khu vực sạt lở và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Xuân Chinh #Sạt lở #Chia cắt #Áp thấp nhiệt đới #Mưa lũ #Chính quyền địa phương #Công trình giao thông #người dân #Lực lượng chức năng #Sản xuất

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