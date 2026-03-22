Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa “bứt phá”, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Tăng Thúy
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/3, tại Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX, Bùi Thị Đào (21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa) đã cán đích đầu tiên nội dung 3.000m nữ với thời gian 11 phút 29 giây, sau một cuộc đua được quyết định ở những mét cuối.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa "bứt phá", về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Sáng 22/3, tại Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX, Bùi Thị Đào (21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa) đã cán đích đầu tiên nội dung 3.000m nữ với thời gian 11 phút 29 giây, sau một cuộc đua được quyết định ở những mét cuối.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa bứt phá, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Khoảnh khắc Bùi Thị Đào (số áo 78) cán đích, hoàn tất cú bứt tốc quyết định ở 300m cuối.

Tiếng còi xuất phát vừa dứt, nhóm vận động viên nữ nhanh chóng tách tốp. Mang số áo 78, Bùi Thị Đào nhập cuộc với nhịp chạy nhanh và sớm vươn lên dẫn đầu. Nhưng lợi thế không được giữ lâu. Ở nửa sau chặng đua, cô chủ động giảm tốc, giữ nhịp ổn định trong nhóm bám đuổi. Khoảng cách giữa các vận động viên không quá lớn, cuộc đua duy trì thế giằng co cho đến vòng cuối.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa bứt phá, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Đông đảo vận động viên tham gia Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026.

Bước ngoặt đến khi còn khoảng 300m. Từ phía sau, Đào tăng tốc. Nhịp chạy được đẩy lên rõ rệt, từng bước chân dứt khoát hơn. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn rồi vượt lên trong đoạn nước rút. Cô cán đích đầu tiên với thời gian 11 phút 29 giây.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa bứt phá, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Nhóm vận động viên nữ bám đuổi quyết liệt trong suốt chặng đua 3.000m.

Bùi Thị Đào hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Cô bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu từ khoảng hai tuần trước, duy trì thói quen chạy mỗi ngày từ 30 phút đến hơn một giờ. Tùy lịch học, Đào thường tập vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều trong khuôn viên trường.

“Đoạn giữa là lúc khó nhất”, Đào nói, khi tốc độ đã được đẩy lên từ những vòng đầu, chân bắt đầu nặng nhưng vạch đích vẫn còn ở phía trước. Cô không vượt lên, cũng không để tụt lại, chỉ giữ đều từng bước, tự nhắc mình không được chậm lại và giữ nhịp đến hết đoạn đó, chờ đến khi còn đủ gần để bứt.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa bứt phá, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Bùi Thị Đào tăng tốc ở đoạn nước rút, vượt lên trong nhóm dẫn đầu trước khi về đích.

Với Đào, chiến thắng này không nằm ngoài quãng đường cô đã đi qua trước đó. Nhiều năm gắn với chạy bộ, từ những buổi chạy trong khuôn viên trường đến những cự ly dài hơn, cô quen với cảm giác mỏi và cách giữ nhịp. “Em vui, nhưng cũng thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn,” cô nói.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa bứt phá, về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Bùi Thị Đào chụp ảnh lưu niệm cùng anh họ Lê Viết Cường sau khi giành giải nhất cự ly 3.000m nữ.

Chạy bộ, với cô, không phải là một cuộc thi, mà là một thói quen được lặp lại mỗi ngày. Đào cho biết cô trân trọng sự chuẩn bị, tổ chức của giải, cũng như không khí thi đấu đã tạo động lực cho các vận động viên. Cô sẽ tiếp tục duy trì việc tập luyện và tham gia các giải chạy trong thời gian tới.

Chiến thắng này, với cô, là điểm bắt đầu cho những chặng chạy dài hơn phía trước.

Tăng Thúy

Từ khóa:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh