Nữ sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa "bứt phá", về nhất cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa

Sáng 22/3, tại Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX, Bùi Thị Đào (21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa) đã cán đích đầu tiên nội dung 3.000m nữ với thời gian 11 phút 29 giây, sau một cuộc đua được quyết định ở những mét cuối.

Khoảnh khắc Bùi Thị Đào (số áo 78) cán đích, hoàn tất cú bứt tốc quyết định ở 300m cuối.

Tiếng còi xuất phát vừa dứt, nhóm vận động viên nữ nhanh chóng tách tốp. Mang số áo 78, Bùi Thị Đào nhập cuộc với nhịp chạy nhanh và sớm vươn lên dẫn đầu. Nhưng lợi thế không được giữ lâu. Ở nửa sau chặng đua, cô chủ động giảm tốc, giữ nhịp ổn định trong nhóm bám đuổi. Khoảng cách giữa các vận động viên không quá lớn, cuộc đua duy trì thế giằng co cho đến vòng cuối.

Đông đảo vận động viên tham gia Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026.

Bước ngoặt đến khi còn khoảng 300m. Từ phía sau, Đào tăng tốc. Nhịp chạy được đẩy lên rõ rệt, từng bước chân dứt khoát hơn. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn rồi vượt lên trong đoạn nước rút. Cô cán đích đầu tiên với thời gian 11 phút 29 giây.

Nhóm vận động viên nữ bám đuổi quyết liệt trong suốt chặng đua 3.000m.

Bùi Thị Đào hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Cô bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu từ khoảng hai tuần trước, duy trì thói quen chạy mỗi ngày từ 30 phút đến hơn một giờ. Tùy lịch học, Đào thường tập vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều trong khuôn viên trường.

“Đoạn giữa là lúc khó nhất”, Đào nói, khi tốc độ đã được đẩy lên từ những vòng đầu, chân bắt đầu nặng nhưng vạch đích vẫn còn ở phía trước. Cô không vượt lên, cũng không để tụt lại, chỉ giữ đều từng bước, tự nhắc mình không được chậm lại và giữ nhịp đến hết đoạn đó, chờ đến khi còn đủ gần để bứt.

Bùi Thị Đào tăng tốc ở đoạn nước rút, vượt lên trong nhóm dẫn đầu trước khi về đích.

Với Đào, chiến thắng này không nằm ngoài quãng đường cô đã đi qua trước đó. Nhiều năm gắn với chạy bộ, từ những buổi chạy trong khuôn viên trường đến những cự ly dài hơn, cô quen với cảm giác mỏi và cách giữ nhịp. “Em vui, nhưng cũng thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn,” cô nói.

Bùi Thị Đào chụp ảnh lưu niệm cùng anh họ Lê Viết Cường sau khi giành giải nhất cự ly 3.000m nữ.

Chạy bộ, với cô, không phải là một cuộc thi, mà là một thói quen được lặp lại mỗi ngày. Đào cho biết cô trân trọng sự chuẩn bị, tổ chức của giải, cũng như không khí thi đấu đã tạo động lực cho các vận động viên. Cô sẽ tiếp tục duy trì việc tập luyện và tham gia các giải chạy trong thời gian tới.

Chiến thắng này, với cô, là điểm bắt đầu cho những chặng chạy dài hơn phía trước.

Tăng Thúy