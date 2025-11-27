Nữ kiểm sát viên hết lòng vì công việc

Vào ngành kiểm sát năm 1997, trải qua nhiều vị trí công tác, đến năm 2024 chị được bổ nhiệm Trưởng phòng 9. Qua gần 2 năm giữ trọng trách lãnh đạo phòng chuyên giải quyết các vụ việc dân sự, chị đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Những cách làm hay được nhân lên, nhiều thành tích được các cơ quan chuyên môn, cấp trên ghi nhận. Đó là kiểm sát viên trung cấp Phạm Thị Hoàn, Trưởng phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm sát viên Phạm Thị Hoàn (bên trái) trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Với trách nhiệm là Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Phòng Kiểm sát giải quyết án dân sự, chị luôn tuân thủ nghiêm túc sự quản lý, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của viện trưởng, phối hợp với lãnh đạo viện và các ngành, đơn vị có liên quan tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát; đồng thời bám sát các chỉ thị công tác, các văn bản hướng dẫn của ngành, các chỉ tiêu nghiệp vụ để đề ra phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2024-2025), chị đã chỉ đạo đơn vị kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.353 vụ, việc; trong đó đã giải quyết 1.232 vụ, việc; chỉ đạo kiểm sát giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 412 vụ, việc; đã giải quyết 401 vụ, việc; chỉ đạo kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp 1.180/1.180 vụ, việc, đạt tỷ lệ 100%...

Cùng với đó, chị luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát bản án, quyết định của tòa án cấp huyện (nay là cấp khu vực). Đồng thời, phân công theo dõi địa bàn các khu vực cho từng kiểm sát viên để đảm bảo việc theo dõi từng khu vực được liên tục, thống nhất. Theo đó, kiểm sát viên đã được phân công nghiên cứu kỹ các bản án, quyết định của địa bàn mình phụ trách, đối chiếu với từng nội dung, điều luật để phát hiện vi phạm, tiến hành thảo luận trong tập thể khi có những vướng mắc, đồng thời kiên quyết ban hành kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm.

Trong công tác nâng cao chất lượng kiến nghị, trong 2 năm (2024-2025), kiểm sát viên Phạm Thị Hoàn đã tham mưu lãnh đạo viện ban hành 18 kiến nghị, trong đó 8 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm, 10 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật (vượt 8 kiến nghị). Điển hình có 1 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật đất đai, tố tụng dân sự; 1 kiến nghị đến UBND huyện Yên Định (cũ) đối với vi phạm về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án; 1 kiến nghị đến tòa án về việc khắc phục tình trạng án hủy, sửa có lỗi chủ quan của tòa án cấp sơ thẩm... Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu (vượt 10%).

Cùng với đó, chị đã tham mưu lãnh đạo VKSND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường rà soát các vụ, việc dân sự tạm đình chỉ và ban hành văn bản yêu cầu Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh chuyển hồ sơ các vụ án dân sự đang tạm đình chỉ để VKSND tỉnh thực hiện công tác kiểm sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo không để xảy ra tình trạng án tạm đình chỉ kéo dài, không đúng căn cứ, đề nghị TAND tỉnh đưa các vụ án ra tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn. Bản thân chị cũng đã trực tiếp tham gia xây dựng đề cương thuyết minh chi tiết của đề tài, tổng hợp tài liệu, xây dựng nội dung đề tài khoa học cấp cơ sở về “Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng và giải pháp”.

Ngoài ra, kiểm sát viên Phạm Thị Hoàn đã chỉ đạo đơn vị tăng cường phối hợp với TAND tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm. Rà soát tất cả các vụ án đang tạm đình chỉ để ra quyết định tiếp tục giải quyết, đến nay không có án tạm đình chỉ kéo dài. Tổng số vụ, việc dân sự sơ thẩm do Phòng 9, VKSND tỉnh đang tiếp tục kiểm sát giải quyết (tính từ ngày 1/7/2025) là 442 vụ, việc, trong đó đã giải quyết 331 vụ, việc, đạt 74,8%; còn lại 111 vụ, việc đang trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh đó, trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trên cơ sở Nghị quyết số 225/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND, Bộ luật Tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan, kiểm sát viên Phạm Thị Hoàn đã chủ trì tham mưu lãnh đạo viện phối hợp với TAND tỉnh Thanh Hóa tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA, ngày 16/2/2022 giữa hai đơn vị trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu mới về tổ chức và nhiệm vụ của từng cơ quan trong bối cảnh một số đơn vị đã được hợp nhất, sáp nhập hoặc giảm đầu mối tổ chức.

Với những thành tích, đóng góp cho ngành, kiểm sát viên Phạm Thị Hoàn là một tấm gương điển hình tiên tiến để kiểm sát viên, cán bộ khác học tập, noi theo, góp phần xây dựng VKSND tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh.

Quốc Hương