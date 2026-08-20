Nợ quốc gia Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD

Nợ quốc gia Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong bối cảnh chi tiêu cho quốc phòng, các chương trình an sinh xã hội và chi phí trả lãi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách liên bang.

Nợ quốc gia Mỹ lần đầu vượt 40.000 tỷ USD. Ảnh: AFP.

Cột mốc 40.000 tỷ USD được ghi nhận chỉ 5 tháng sau khi nợ quốc gia Mỹ đạt mức kỷ lục 39.000 tỷ USD vào tháng 3 và 5 tháng sau khi vượt 38.000 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Mức nợ chưa từng có này cho thấy những thách thức trong việc cân đối các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, từ tăng chi tiêu quốc phòng để phục vụ các mục tiêu quân sự đến nỗ lực giảm giá nhiên liệu và lương thực cho người dân.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai ngày 19/8 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trong chi tiêu liên bang, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đưa tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trở lại xu hướng tích cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tốc độ gia tăng nợ đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân Mỹ, thông qua việc làm tăng chi phí vay đối với các khoản mua nhà và ô tô, đồng thời gây sức ép lên tiền lương khi doanh nghiệp có ít nguồn lực hơn để đầu tư, qua đó có thể đẩy giá hàng hóa và dịch vụ lên cao.

Nợ quốc gia Mỹ đã tăng mạnh qua nhiều đời tổng thống khi chi tiêu của chính phủ vượt quá nguồn thu thuế. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 khiến phần lớn nền kinh tế Mỹ đình trệ, buộc chính phủ phải vay một lượng lớn tiền trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden để ổn định nền kinh tế và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Trump ký ban hành luật về cắt giảm thuế và chi tiêu do đảng Cộng hòa thúc đẩy hồi năm ngoái.

Đà gia tăng nợ quốc gia góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên cao, đồng thời làm tăng chi phí trả nợ của chính phủ. Ảnh: Getty.

Mỹ hiện áp dụng trần nợ theo luật định, tức giới hạn đối với việc chính phủ liên bang vay tiền, do Quốc hội có thẩm quyền thiết lập, điều chỉnh hoặc bãi bỏ. Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng ước tính Mỹ nhiều khả năng sẽ chạm mức trần nợ 41.100 tỷ USD trong khoảng từ cuối mùa Đông đến giữa mùa Hè năm 2027. Khi đó, Quốc hội sẽ phải tiếp tục bỏ phiếu về việc nâng hoặc đình chỉ trần nợ.

Theo phân tích dữ liệu gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tình hình tài khóa của Mỹ hiện thuộc nhóm đáng lo ngại nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Thúy Hà

Nguồn: AP