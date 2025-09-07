Nỗ lực chăm sóc trẻ sinh non thiếu tháng

Đến với thế giới khi chưa kịp đủ ngày, đủ tháng, những “mầm sống” non nớt đối mặt với khởi đầu đầy thử thách. Mỗi trẻ sinh non về với vòng tay mẹ là một câu chuyện hồi sinh, là minh chứng cho nghị lực sống diệu kỳ của trẻ và sự tận tâm không mệt mỏi của các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản).

Bác sĩ Khoa Hồi sức kiểm tra, chăm sóc trẻ sinh non.

Chào đời khi mới ở tuần thai thứ 31 với cân nặng 1,4kg, bé trai được chẩn đoán suy hô hấp ngay sau sinh. Ngay lập tức, bé được đưa vào khu cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, thở máy và chăm sóc đặc biệt. Tại đây bé được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực. Sau 2 tuần điều trị, nuôi dưỡng từ các y, bác sĩ, bé đã cai máy thở, tập ăn qua ống thông dạ dày (sonde). Vừa chăm sóc, vừa theo dõi các chỉ số của bé, điều dưỡng Trịnh Thị Phượng chia sẻ: “Chăm sóc các bé sinh non đòi hỏi người điều dưỡng phải thực hiện nghiêm các quy định về vô khuẩn. Cùng với đó, chúng tôi luôn phải theo dõi sát sao các chỉ số của bé, liên tục bên cạnh quan sát từng cử chỉ, từng cái cựa mình, gồng bụng hay tình trạng nôn trớ của bé để đánh giá sự phát triển của bé”.

Sau khi kiểm tra thành bụng, ôxy cho một bé non tháng xong, chị Phượng sát khuẩn tay quay sang kiểm tra cho bé suy hô hấp nằm bên cạnh. Tận mắt chứng kiến điều dưỡng Phượng chăm sóc các bé sơ sinh, chúng tôi mới thấy sự vất vả của những điều dưỡng sơ sinh. Liên tục từ bé này sang bé khác; từ việc kiểm tra chuyên môn đến chăm sóc thường ngày. Các điều dưỡng dường như không có giây phút nghỉ ngơi.

Tại phòng Kangaroo, chị Lê Thị Nhung ở xã Thường Xuân đang thực hiện phương pháp da kề da cho con. Nhìn con bé bỏng nằm trong lòng, chị Nhung cho biết: “Tuần thứ 34 tôi có hiện tượng chuyển dạ. Bé sinh thiếu tháng nên chỉ nặng 1,9kg. Sau khi sinh, bé bị suy hô hấp và đưa vào khu điều trị tích cực. Tôi đã rất lo lắng. Nhưng sau 1 tuần xa con, tôi đã được ôm con trong lòng. Bé đã tự thở, tự bú. Nhìn con vượt qua nguy hiểm, tôi rất hạnh phúc”.

Bác sĩ chuyên khoa I, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Lưu Văn Tiến cho biết: “Đối với những trẻ nằm trong khu vô khuẩn, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy định vô trùng, theo dõi sát sao nhịp tim, hô hấp, dinh dưỡng cho bé. Đồng thời, cập nhật tình trạng của cháu hàng ngày cho gia đình để gia đình yên tâm. Những bé sinh non, thiếu tháng sau khi điều trị ổn định sẽ được chuyển đến với mẹ nằm điều trị tại phòng Kangaroo. Tại đây, cùng với điều trị cho bé, các y, bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ, người thân thực hiện phương pháp Kangaroo cho trẻ - da kề da trên ngực mẹ. Phương pháp này giúp trẻ sinh non duy trì thân nhiệt ổn định, điều hòa nhịp tim, hô hấp, giúp trẻ phát triển tốt hơn”.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh hiện có 47 cán bộ, nhân viên y tế. Với chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, chịu khó, tận tâm với công việc, yêu thương chăm sóc trẻ, các y, bác sĩ, điều dưỡng đã mang lại sự sống cho nhiều trẻ nhỏ sinh non, có bệnh lý. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã điều trị cho hơn 10.400 bệnh nhân. Hầu hết sau 15 - 30 ngày chăm sóc, điều trị ổn định, các bé đều có biểu hiện tăng cân, bú tốt góp phần hạn chế tình trạng chuyển viện và tử vong sơ sinh.

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ trong điều trị và cấp cứu. Từ đó, hạn chế đến mức tối đa, không xảy ra các sai sót lớn về chuyên môn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Đồng thời, Bệnh viện Phụ sản và Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng. Lãnh đạo bệnh viện và khoa đã thường xuyên cử cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cấp chứng chỉ theo quy định; luôn tin tưởng và mạnh dạn giao việc cho các bác sĩ trẻ để họ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Nhiều bác sĩ trẻ chỉ sau một thời gian ngắn làm việc đã lành nghề, làm chủ được nhiều kỹ thuật mới và khó.

Song song với phát triển nguồn nhân lực, bệnh viện đã quan tâm đầu tư, đổi mới nâng cấp trang thiết bị. Hiện Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: hệ thống ôxy trung tâm, lồng ấp, đèn chiếu vàng da, máy CPAP... Cùng với đầu tư máy móc, bệnh viện đã tạo điều kiện để bác sĩ, điều dưỡng được tiếp cận máy móc, kỹ thuật mới. Nhờ đó, các trang thiết bị sau khi được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Lưu Văn Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, cho biết: “Trẻ sinh non, nhẹ cân luôn phải đảm bảo hô hấp, nhiệt độ, dinh dưỡng và phòng chống nhiễm khuẩn. Do đó, công tác điều trị, chăm sóc trẻ sinh non không chỉ cần sự hỗ trợ từ nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ, trang bị kỹ thuật mà cần sự chăm sóc, tỉ mỉ của các bác sĩ điều dưỡng. Xác định điều đó, cùng với nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện y đức, chúng tôi luôn xem bệnh nhân như con của mình, yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng gia đình bệnh nhân để giúp trẻ vượt qua nguy hiểm, phát triển khỏe mạnh”.

Bài và ảnh: Thùy Linh