Nỗ lực bàn giao mặt bằng cho dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1

Sau nhiều năm triển khai nhưng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 tại phường Trúc Lâm đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa dự án khởi động lại. Với cam kết bảo đảm kinh phí GPMB của nhà đầu tư, khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành và kế hoạch GPMB được xây dựng lại với những mốc thời gian cụ thể, phường Trúc Lâm đang nỗ lực giải quyết các vấn đề phát sinh để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Khu TĐC cho dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 đã hoàn thiện, sẵn sàng bố trí cho các hộ di dời. Ảnh: Hữu Đại

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND, ngày 1/6/2021. Dự án do Công ty CP Tập đoàn năng lượng MT Việt Nam thực hiện, có công suất thiết kế 160MW, diện tích sử dụng đất khoảng 192ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 2.824 tỷ đồng. Đây là dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn, được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện sạch, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Dự án này ảnh hưởng đến 173 hộ dân, trong đó dự kiến có 95 hộ phải bố trí tái định cư. Thông tin từ UBND phường Trúc Lâm cho biết, một trong những nguyên nhân khiến công tác GPMB trong thời gian qua của dự án gặp nhiều khó khăn, là do phường thiếu chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Ngày 27/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng. Ngày 5/10/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3283/QĐ-UBND gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án này đến hết ngày 30/9/2027. Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu nhà đầu tư chuyển đầy đủ kinh phí bồi thường GPMB còn thiếu theo các quyết định đã phê duyệt năm 2023 trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực; bảo đảm kịp thời kinh phí đối với phần diện tích còn lại theo các phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư cũng phải khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết.

Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để phường Trúc Lâm và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác GPMB cho dự án. Đến nay, phường phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thành chi trả 22,4 tỷ đồng kinh phí GPMB cho 36 hộ với tổng diện tích 51,93ha. Đây là diện tích đất đã có quyết định thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2023. Phần diện tích còn lại khoảng 147ha đang tiếp tục triển khai các thủ tục GPMB.

Ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, cho biết, việc dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 kéo dài qua nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến công tác GPMB của địa phương. Số liệu kiểm kê được thực hiện từ năm 2023 đến nay đã có những biến động nhất định. Nhiều loại cây trồng, hoa màu trên đất đã thay đổi về số lượng, chủng loại, độ tuổi; một số tài sản trên đất cũng không còn giữ nguyên hiện trạng như thời điểm kiểm kê ban đầu. Vì vậy, cơ quan chức năng phải tiến hành rà soát, kiểm kê bổ sung để cập nhật chính xác hiện trạng, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ngoài ra, những thay đổi trong các quy định pháp luật về đất đai cũng tác động trực tiếp đến quá trình rà soát, xây dựng phương án bồi thường đối với một số hộ dân, khiến công tác GPMB phải mất thêm thời gian để đối chiếu, hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất và đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Trúc Lâm, tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ hoàn thành trước 30/4/2027 và bàn giao đất cho nhà đầu tư dự kiến hoàn thành trước 30/5/2027.

Ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm cũng cho biết thêm, hiện nay khu tái định cư phục vụ dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 đã được hoàn thiện, sẵn sàng bố trí cho các hộ thuộc diện phải di dời. Ngoài ra, tại hội nghị triển khai công tác GPMB do UBND phường Trúc Lâm tổ chức ngày 15/10 vừa qua, các hộ dân có đất bị thu hồi cũng đã cơ bản đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, đồng thời tham gia trao đổi về kế hoạch kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đại diện nhà đầu tư cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả bồi thường theo các phương án được phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án sau khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý.

Hữu Đại