Tạo sinh kế bền vững, tiếp sức nông dân vươn lên

Với phương châm không chỉ hỗ trợ nguồn lực mà còn nâng cao năng lực sản xuất, kết nối thị trường, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, giúp hội viên từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế hàng hóa, tạo dựng sinh kế ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân xã Thiết Ống đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Đa dạng nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất

Xác định kiến thức, kỹ thuật là nền tảng nâng cao hiệu quả sản xuất, năm 2026, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 520 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 61.565 lượt hội viên, nông dân. Nội dung tập huấn gắn với các mô hình sản xuất cụ thể, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiêu biểu là các mô hình sản xuất lúa theo hướng thân thiện với môi trường tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thọ Long, Xuân Lập. Qua đó, hội viên từng bước áp dụng quy trình canh tác mới, nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, Hội Nông dân tỉnh chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất. Đến tháng 9/2026, tổng dư nợ các nguồn vốn thông qua tổ chức hội đạt khoảng 16.990 tỷ đồng, với 143.575 thành viên tham gia 4.869 tổ vay vốn. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 5.000 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 58 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay tạo điều kiện để nhiều hộ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Việc gắn hỗ trợ vốn với hướng dẫn sử dụng và xây dựng phương án sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả nguồn lực, giúp nông dân chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Hải, ở xã Vân Du được Agribank Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa cho vay 4 tỷ đồng để đầu tư máy móc, kinh doanh và trồng hơn 2ha cam. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, gia đình đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động địa phương. Anh Hải cho biết, nguồn vốn được giải ngân kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ ngân hàng đã giúp gia đình chủ động tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hỗ trợ từng hộ, các cấp hội còn chú trọng tập hợp, tổ chức nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Toàn tỉnh hiện có 109 HTX, 554 tổ hợp tác và 42 doanh nghiệp nông nghiệp có sự tham gia, hỗ trợ của hội viên, nông dân. Năm 2026, có 135.207 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế ở cơ sở, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Mở rộng thị trường, tạo nền tảng sinh kế lâu dài

Cùng với vốn và kỹ thuật, đầu ra sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, tính bền vững của các mô hình kinh tế. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Đến tháng 9/2026, nền tảng số Nông dân Việt Nam và Mini App Nông dân Thanh Hóa có 381.398 lượt cài đặt, kích hoạt; hệ thống hội duy trì 17 tài khoản IOC. Thông qua các nền tảng này và mạng xã hội, hội viên có thêm kênh tiếp cận thông tin về chính sách, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu thị trường; đồng thời quảng bá sản phẩm, giới thiệu mô hình kinh tế, kết nối với doanh nghiệp, HTX và người tiêu dùng. Qua đó, công nghệ số từng bước trở thành công cụ hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản.

Hoạt động hỗ trợ nông dân đang chuyển dần từ hỗ trợ đơn lẻ sang kết hợp đồng bộ các yếu tố: kiến thức, vốn, kỹ thuật, tổ chức sản xuất, công nghệ và thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả hỗ trợ không chỉ được đo bằng số lớp tập huấn, số hộ được vay vốn hay số mô hình được xây dựng, mà quan trọng hơn là khả năng duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập và tự vươn lên của người dân sau hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vũ Tiến Dũng cho biết: “Để tạo sinh kế bền vững, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng sát nhu cầu, điều kiện của từng hộ; gắn nguồn vốn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường kết nối nông dân với ngân hàng, doanh nghiệp, nhà khoa học và các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

Tạo dựng sinh kế bền vững không chỉ giúp nông dân vượt qua khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là trang bị kiến thức, tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực và mở rộng cơ hội phát triển. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga