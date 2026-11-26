Đồng hành cùng doanh nghiệp: Khơi thông động lực cho tăng trưởng hai con số

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, tỉnh Thanh Hóa đã và đang quyết liệt tháo gỡ nhiều rào cản thực tiễn, tiếp thêm niềm tin để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đầu tư, tạo bệ phóng cho tăng trưởng hai con số bền vững.

Tinh thần đồng hành từ tỉnh đến cơ sở đang tiếp thêm niềm tin để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Ảnh: Thanh Thảo

Tạo xung lực từ cải cách thực chất

Được áp dụng cơ chế “làn xanh” để đẩy nhanh thủ tục đầu tư và tháo gỡ kịp thời vướng mắc về hạ tầng kết nối, chỉ sau chưa đầy 6 tháng khởi công, Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh Bỉm Sơn (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn) đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Trên công trường, các kỹ sư đang gấp rút lắp đặt dây chuyền để sớm vận hành nhà máy. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nguyên liệu xanh Toàn Phát - chủ đầu tư dự án, cho biết: “Dự án có công suất tái chế 33.000 tấn cao su phế thải/năm thành dầu FO xanh. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc điều phối thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng. Việc phân luồng theo cơ chế “làn xanh” đã giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị để đẩy nhanh tiến độ dự án”.

Tốc độ triển khai nhanh chóng của nhiều dự án mới là minh chứng sinh động cho hiệu quả cải cách môi trường đầu tư tại Thanh Hóa. Khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tinh gọn, hiệu lực, khoảng cách giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã được rút ngắn rõ rệt. Việc phân cấp, phân quyền minh bạch đi kèm phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) và nâng cấp cơ chế “làn xanh 24 giờ” đã giúp thời gian xử lý hồ sơ trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản... giảm từ 30% đến 60%. Thủ tục thông thoáng, chi phí tuân thủ tiết giảm đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Bà Hari Cho, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH SQ Toys Vina (Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa) bày tỏ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã luôn sát cánh, hỗ trợ doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn rõ rệt; công tác hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thị trường và kết nối ngành nghề được đẩy mạnh. Qua quá trình cùng giải quyết công việc, giữa chính quyền và doanh nghiệp đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau để công ty yên tâm gắn bó lâu dài”.

Với hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 80% tổng thu ngân sách Nhà nước và khoảng 60% GRDP của tỉnh, khu vực doanh nghiệp đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt cho tăng trưởng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút được 153 dự án đầu tư kinh doanh với tổng vốn đăng ký đạt gần 25.000 tỷ đồng và 247,6 triệu USD, tăng 29,7% về số lượng dự án và tăng 7,6% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này là minh chứng cho thấy hiệu quả từ những chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong đồng hành với doanh nghiệp.

Khơi thông điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng mới

Theo ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình: “Thực tiễn đã khẳng định những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh thời gian qua, nhất là việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, giải quyết dứt điểm các nút thắt về giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cải cách thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, ông Hiệu cũng thẳng thắn chỉ ra: “Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đặt lên vai bộ máy công quyền càng lớn hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần thủ tục nhanh, mà cần sự đồng bộ, nhất quán trong khâu thực thi từ tỉnh đến cơ sở. Ở đó, một chính quyền kiến tạo là phải thực sự tháo gỡ rào cản, giảm bớt rủi ro pháp lý để doanh nghiệp thấy rõ cơ hội và đủ niềm tin để đầu tư dài hạn”.

Thực tế cũng cho thấy, hơn 98% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có quy mô nhỏ và vừa. Với những hạn chế về tiềm lực tài chính, quản trị, công nghệ cùng khả năng liên kết chuỗi cung ứng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Những rào cản về cơ chế, nguồn lực và thị trường cần tiếp tục được khơi thông triệt để.

Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, từng bước trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, Thanh Hóa đang hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao. Tỉnh tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, nhằm tạo sẵn quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược. Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ưu tiên dành gần 100 tỷ đồng vốn ngân sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng.

Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, khẳng định: “Điểm sáng lớn nhất của Thanh Hóa là sự chuyển dịch từ thu hút đầu tư bằng ưu đãi đơn thuần sang đồng hành bằng dịch vụ công chất lượng cao. Cách tỉnh chủ động lắng nghe, tư vấn và sát cánh giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp chính là nền tảng bền vững để khơi thông nguồn lực tăng trưởng”. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh cũng khyến nghị: “Thanh Hóa cần phải có sự đánh giá khách quan những kết quả hỗ trợ từ Trung ương, từ địa phương như thế nào bằng những con số cụ thể, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm sao có giải pháp mới, tích cực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã đặc biệt nhấn mạnh “lời hứa” về 5 việc (giải quyết đến cùng từng kiến nghị; hướng dẫn một lần, xử lý nhanh; khơi thông nguồn lực; kiên quyết không để xảy ra sách nhiễu, phiền hà; đồng hành cùng doanh nghiệp) tỉnh cam kết làm ngay không chỉ là thông điệp, mà cho thấy một quyết tâm mới: Biến những cam kết thành chuẩn mực phục vụ doanh nghiệp; xây đắp niềm tin, tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng mới.

Khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tinh gọn; khi mọi điểm nghẽn từ cơ sở được khơi thông bằng trách nhiệm, hành động thực chất và khi niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được bồi đắp sẽ nhân lên những động lực bứt phá, đưa kinh tế của tỉnh tăng tốc phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thanh Thảo