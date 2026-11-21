Những mái ấm từ sự sẻ chia

Với gia đình bà Lò Thị Tư ở thôn Tân Thành, xã Thanh Phong, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định chỗ ở mà còn vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Từ khoản hỗ trợ 90 triệu đồng của Agribank Nam Thanh Hóa cùng sự chung tay của chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con lối xóm, căn nhà Đại đoàn kết đã được hoàn thành, mang lại niềm vui cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Agribank Nam Thanh Hóa trao tặng hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lò Thị Tư ở thôn Tân Thành, xã Thanh Phong.

Được biết, trước đây, căn nhà của gia đình bà Tư được xây dựng chắp vá bằng gạch, mái lợp tôn, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Bản thân bà Tư tuổi cao, sức khỏe suy yếu do bệnh tật; các con đều làm lao động tự do, thu nhập không ổn định nên việc tích góp để xây dựng một căn nhà kiên cố là điều vượt quá khả năng. Mỗi khi mưa lớn, gió mạnh, cả gia đình lại thấp thỏm lo lắng. Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, cùng với ngày công của chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương, gia đình bà Tư đã có được nơi ở vững chắc hơn. Bà Tư chia sẻ: “Nếu không có chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi không thể xây được căn nhà như hôm nay. Từ khi được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, mỗi mùa mưa bão đến, gia đình tôi không còn nơm nớp lo lắng như trước vì đã có ngôi nhà kiên cố để ở”.

Câu chuyện của gia đình bà Tư là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ các chương trình an sinh xã hội có sự tham gia của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh. Với những gia đình còn khó khăn, một khoản kinh phí hỗ trợ đúng lúc có thể giúp hiện thực hóa mong muốn tưởng chừng xa vời về một mái nhà an toàn. Đằng sau mỗi công trình, mỗi căn nhà được xây dựng là sự phối hợp giữa đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.

Thực tế cho thấy, nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại một số địa bàn khó khăn trong tỉnh vẫn còn lớn. Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách chưa có điều kiện sửa chữa nhà ở; một số cơ sở giáo dục, y tế ở vùng khó khăn cần được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Hiểu được điều này, những năm qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã dành một phần nguồn lực để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều khó khăn như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ cơ sở giáo dục, y tế và các công trình phục vụ dân sinh. Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống cũng tham gia đóng góp ngày lương, ủng hộ các quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em Việt Nam... Qua đó, góp thêm nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những đối tượng cần được hỗ trợ.

Hơn 10 năm qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã dành hàng trăm tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội. Nguồn kinh phí này đã góp phần xây dựng gần 40 công trình, như: trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, cơ sở giáo dục phổ thông... Đồng thời, hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc trao kinh phí mà còn có sự phối hợp đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Đối với các công trình sử dụng nguồn Quỹ An sinh xã hội của Agribank Việt Nam, các chi nhánh phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng thụ hưởng, theo dõi quá trình xây dựng và bàn giao. Cách làm này góp phần bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” được tổ chức vào tối ngày 13/11, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đều đã được biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Sự ghi nhận này cũng đặt ra yêu cầu các đơn vị tiếp tục gắn các hoạt động hỗ trợ với nhu cầu thực tế của người dân, tránh dàn trải, hình thức, ưu tiên những trường hợp và công trình thực sự cần thiết.

Từ một mái nhà được xây dựng kiên cố hơn ở xã Thanh Phong đến những công trình giáo dục, y tế tại các địa bàn khó khăn, mỗi sự hỗ trợ đều góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Giá trị của các hoạt động an sinh xã hội không chỉ nằm ở nguồn kinh phí được trao đi, mà còn ở những khó khăn cụ thể được tháo gỡ, những gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và sự gắn kết được vun đắp trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Lương Khánh