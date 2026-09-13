Những “đường truyền” mới cho văn hóa

Khi “Trạm âm nhạc” số tháng chín chuẩn bị trở lại ở sân khấu bên hồ, hình ảnh khán giả che ô, say mê theo dõi chương trình đầu tiên dưới cơn mưa đến tận những... phút cuối vẫn là một dấu ấn khó quên. Khoảnh khắc ấy cho thấy, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi, văn hóa, nghệ thuật cũng cần có thêm những “đường truyền” mới để đến gần với người xem.

“Trạm âm nhạc” – “đường truyền” mới đưa văn hóa đến gần công chúng.

Trên sóng TTV, các chương trình chuyên biệt về văn hóa xứ Thanh như “Bản tin văn hóa”, “Đất và người xứ Thanh”... đang ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng. Cùng với đó là các phóng sự, ký sự về lịch sử, di sản, văn hóa và đời sống, góp phần đưa những giá trị về đất và người xứ Thanh hiện diện thường xuyên trong đời sống truyền thông.

Điều đó cho thấy truyền hình vẫn luôn là một không gian quan trọng để văn hóa được giới thiệu và lan tỏa. Vì vậy, đổi mới không có nghĩa là thay thế những phương thức truyền thống, mà là mở thêm những không gian để công chúng có thể tiếp cận văn hóa bằng nhiều hình thức đa dạng hơn.

Một trong những đường truyền ấn tượng là kết nối truyền hình với sân khấu qua chương trình “Sân khấu truyền hình” do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Bên cạnh những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, truyền thống, đã có hàng chục vở diễn đi sâu vào các câu chuyện gần gũi của đời sống như tình cảm gia đình, tình yêu, lựa chọn nghề nghiệp và các vấn đề của người trẻ... được giới thiệu trên sóng truyền hình.

Năm 2026, một cách tiếp cận khán giả mới được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện là sản xuất series phim ngắn “Tiệm trà hạnh phúc”. Mang thông điệp chữa lành, series khai thác những góc nhìn gần gũi trong đời sống hiện đại. Em Tường Vy, phường Đông Quang, chia sẻ: “Em thường xem các phim ngắn của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vì nội dung trẻ trung, gần gũi. Những câu chuyện về “sống ảo”, những nốt like, những hiểu nhầm... đều có thể bắt gặp trong đời sống hằng ngày, nên dễ xem, dễ nhớ”.

Qua những đề tài quen thuộc, series chuyển tải các giá trị về tình thân, tình người, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi cá nhân thông qua những tình huống đời thường. Với cách làm này, phim ngắn trở thành một phương thức truyền thông văn hóa mới: lấy những câu chuyện của đời sống làm điểm bắt đầu, dùng ngôn ngữ của người trẻ để lan tỏa những giá trị tích cực, qua đó góp phần đưa nội dung văn hóa đến gần hơn với công chúng trong môi trường truyền thông số.

Trong khi đó, “Trạm âm nhạc” được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện như một thử nghiệm về cách đưa nghệ thuật ra khỏi không gian phát sóng quen thuộc. Được xây dựng theo hình thức biểu diễn acoustic trực tiếp, kết hợp livestream trên các nền tảng số, chương trình tạo nên một không gian cởi mở, nơi nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn có cơ hội kết nối, giao lưu và chia sẻ cùng khán giả.

Chương trình đầu tiên mang chủ đề “Nối lời mùa thu”. Dù thời tiết không thuận lợi, khán giả vẫn đến, vừa che ô vừa theo dõi đến những phút cuối. Em Kiều Anh, xã Hoằng Hóa, một trong những khán giả đến với “Trạm âm nhạc” trong đêm mưa mùa thu, chia sẻ: “Được nghe trực tiếp những ca khúc về mùa thu và tình yêu, em cảm thấy rất gần gũi, xúc động. Vì vậy, em đã ở lại đến cuối chương trình để hòa mình vào không gian âm nhạc và giao lưu cùng các nghệ sĩ.”

Khi khán giả trở thành một phần của chương trình, trải nghiệm văn hóa cũng được mở rộng. Mỗi bài hát gắn với mỗi khán giả theo những cách riêng, với những kỷ niệm riêng. Vì vậy, từ sân khấu, âm nhạc có thể bước vào ký ức của mỗi người. Khi đó, một bài hát không còn chỉ là tiết mục được trình diễn, mà có thể trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Và hành trình của câu chuyện không dừng lại khi chương trình kết thúc. Từ sân khấu, những hình ảnh, giai điệu và cảm xúc tiếp tục bước lên các nền tảng số, mở ra thêm không gian truyền thông mới. Khi tiếp tục được chia sẻ, chương trình có thêm cơ hội đến với những khán giả chưa trực tiếp theo dõi “Trạm âm nhạc” tại sân khấu bên hồ.

Khi bước vào các không gian thể hiện mới, những giá trị văn hóa không thay đổi mà có thêm con đường đến gần với công chúng. Từ màn hình truyền hình đến sân khấu trực tiếp, từ những cuộc gặp gỡ đời thực đến môi trường số, mỗi hình thức lại mở thêm một cánh cửa để lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và những câu chuyện về con người xứ Thanh hiện diện gần gũi hơn trong đời sống. Đó cũng là cách những giá trị được bồi đắp qua thời gian tiếp tục được lan tỏa trong hôm nay.

Bài và ảnh: Trần Linh