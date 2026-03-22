Những bước chạy “vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh Tổ quốc” trên đường đua việt dã Báo và PTTH Thanh Hoá lần thứ XXX năm 2026

Sáng 22/3, hàng trăm vận động viên (VĐV) cùng đông đảo Nhân dân đã có mặt tại khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành) để tham gia Giải Việt dã Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 – Cúp Xi măng Long Sơn, hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh Tổ quốc”.

Từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã trở nên sôi động với sự có mặt của các đoàn VĐV, HLV cùng hàng nghìn người dân tham gia chạy hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.

Không khí háo hức, khẩn trương hiện rõ trên gương mặt các VĐV trước giờ xuất phát, khi tất cả đều đã sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài.

Các đoàn VĐV tranh thủ check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ thi đấu.

Trước khi diễn ra những nội dung thi đấu 3.000m nữ và 5.000m nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và tất cả lực lượng tham gia hoạt động chạy đồng hành hưởng ứng cự ly 1.000m.

Ngay sau đó, nội dung 3.000m nữ diễn ra sôi nổi ngay từ những bước chạy đầu tiên, khi các VĐV liên tục bám đuổi và cạnh tranh quyết liệt.

Những nhóm dẫn đầu nhanh chóng hình thành, tạo nên thế trận hấp dẫn với sự so kè quyết liệt giữa các chân chạy nổi bật như Bảo Ngọc (04 - phường Hạc Thành), Hải Yến (01 - phường Hạc Thành) và Bùi Thị Đào (78 - đoàn xã Thọ Long).

Cuộc cạnh tranh chỉ thực sự ngã ngũ ở những mét cuối, khi Bùi Thị Đào bứt tốc để cán đích đầu tiên.

Ở nội dung 5.000m nam, các VĐV thể hiện sự kết hợp giữa chiến thuật và thể lực, tạo nên cuộc đua giàu kịch tính.

Cung đường tại khu đô thị Vinhomes Star City với nhiều đoạn thẳng dài, thông thoáng đã giúp các VĐV có điều kiện phát huy tốc độ.

Ở những bước chạy đầu tiên, Nguyễn Trung Hiếu (xã Hậu Lộc) bất ngờ vươn lên dẫn đầu.

Tuy nhiên, cuộc đua diễn ra kịch tính đến hồi cuối khi chân chạy Lê Văn Đảng đã xuất sắc bứt phá, về đích đầu tiên trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Bên cạnh những VĐV cán đích đầu tiên, sự nỗ lực của các chân chạy phía sau cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Không ít VĐV đã dốc toàn lực, chạm đến giới hạn của bản thân khi về đích.

Hình ảnh các lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên và cổ động viên tiếp nước, cổ vũ nhiệt tình đã tiếp thêm động lực cho các VĐV trên suốt hành trình.

Nhiều khoảnh khắc ấn tượng, giàu cảm xúc đã được ghi lại trên đường chạy – từ nụ cười chiến thắng đến những giọt mồ hôi của nỗ lực không ngừng.

Giải Việt dã Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và truyền đi thông điệp tích cực về rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân.

Hoàng Sơn