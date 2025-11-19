Như Xuân giải quyết những điều dân cần, dân mong

Hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, thực sự gần dân, vì Nhân dân phục vụ, ngay khi đi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Như Xuân đang nỗ lực giải quyết những điều dân cần, dân mong. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành “kim chỉ nam” cho chính quyền địa phương trong sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Người dân đến Trung tâm PVHCC xã Như Xuân giải quyết TTHC được “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình.

Ngay thời điểm đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND xã Như Xuân đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 1/7/2025 về việc thành lập các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) thuộc UBND xã Như Xuân; Chủ tịch UBND xã đã ban hành các quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm PVHCC.

Không khí làm việc tại Trung tâm PVHCC xã khá nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng. Anh Đỗ Đình Tùng, công dân ở thôn 2 đến chứng thực hồ sơ, chia sẻ: "Trước kia, tôi phải chờ đợi cả buổi mới chứng thực được hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ hoặc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) khác. Bây giờ, trung tâm có cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi chỉ mất khoảng 15 phút là xong”.

Từ câu chuyện thực tế, chúng ta thấy rõ sự thay đổi tích cực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là cán bộ năng động, trách nhiệm, còn người dân thực sự phục vụ. Trung tâm PVHCC xã được ví như biểu tượng của chính quyền gần dân, vì dân, minh chứng sống động cho tinh thần “lấy dân làm gốc” trong cải cách hành chính. Điểm nổi bật là Trung tâm PVHCC được đặt ngay tầng 1 trụ sở UBND xã Như Xuân, với cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các TTHC. Khu vực tiếp nhận hồ sơ rộng rãi, có 6 quầy làm việc được thiết kế trong không gian liên thông, gắn kết, nơi mọi người dân đều cảm thấy được chào đón. Mỗi quầy có một công chức tiếp nhận hồ sơ của công dân, doanh nghiệp theo từng nhóm lĩnh vực như chứng thực - hộ tịch, dân tộc - tôn giáo - giáo dục - y tế, đất đai - nông nghiệp - môi trường - xây dựng, văn hóa - xã hội và chính sách xã hội - người có công, doanh nghiệp - HTX. Ngoài ra, trung tâm còn lắp đặt, cấp wifi miễn phí đảm bảo thuận tiện cho người dân sử dụng trong quá trình thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại quầy chính, sau đó theo dõi tiến độ qua ứng dụng di động hoặc bảng điện tử. Mặt khác, các đơn vị bao gồm BHXH, Bưu điện, Công an, Đoàn Thanh niên xã đều bố trí lực lượng tham gia “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” để hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC.

Từ ngày 1/7 đến giữa tháng 11/2025, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận, giải quyết trước hạn 2.462 hồ sơ và đúng hạn 2.418 hồ sơ. Những kết quả trong giải quyết TTHC của trung tâm đang góp phần xây dựng lòng tin giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Tuy vẫn còn những khó khăn, bất cập nhưng với quyết tâm cao, xã Như Xuân sẽ xây dựng thành công chính quyền kiến tạo và phục vụ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, xã Như Xuân còn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác này được tổ chức định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Chủ tịch UBND xã chủ trì các buổi tiếp dân định kỳ vào thứ năm hàng tuần; công chức đảm nhận nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc còn lại trong tuần tại trụ sở UBND xã. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền địa phương sẵn sàng bố trí lịch tiếp công dân đột xuất cho các trường hợp cần thiết.

Từ thời điểm đi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Như Xuân đã tổ chức hơn 10 buổi tiếp dân và tiếp nhận 10 ý kiến từ người dân; Chủ tịch UBND xã có 1 buổi tiếp công dân đột xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tiếp nhận 17 đơn, thư phản ánh, kiến nghị của người dân. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất giữa các hộ gia đình, chế độ BHYT... Tại các buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân; trực tiếp chỉ đạo hoặc sau đó có văn bản chuyển đơn, thư đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, đúng những điều dân cần, dân mong. Đến nay, chính quyền xã đã giải quyết 15/17 đơn, thư thuộc thẩm quyền.

Hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của xã Như Xuân không chỉ là chỉ số hành chính, mà còn ngăn chặn những bức xúc leo thang, là thước đo sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân. Đây được xem là nền tảng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu đưa Như Xuân về đích NTM vào năm 2030.

Bài và ảnh: Trần Thanh