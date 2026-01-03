Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng thì ắt sai lầm”. Đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Do vậy, việc tiếp tục đổi mới, tăng cường bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới là việc làm cần thiết.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Cuộc thi Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tại cụm thi số 5.

Trên không gian mạng những thông tin xuyên tạc xuất hiện ngày càng nhiều. Trong khi đó, bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ còn hạn chế, dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực. Theo thống kê, nước ta có hàng trăm mạng xã hội khác nhau, trong đó có một số mạng xã hội được sử dụng phổ biến như facebook, zalo, tiktok, youtube... Lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch đã lập ra hàng trăm hội, nhóm, tài khoản để đăng tải những thông tin xuyên tạc, bôi xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Trong đó, trọng tâm chúng thường dùng chiêu bài xúi giục, kích động, gây nghi ngờ, bức xúc trong Nhân dân, làm mất ổn định xã hội. Lĩnh vực mà thế lực phản động, thù địch thường tập trung chống phá là xuyên tạc về con người, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề dân tộc; xuyên tạc chế độ XHCN...

Để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trước các cạm bẫy thông tin xấu độc, phát huy vai trò, trách nhiệm là tổ chức của đoàn viên thanh niên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cho biết: "Tỉnh đoàn luôn coi trọng công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên bằng nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, đáng chú ý là các cấp bộ đoàn đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng đối tượng đoàn viên thanh niên và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; đồng thời hướng dẫn đăng ký nội dung rèn luyện, duy trì hiệu quả mô hình “Nhật ký điện tử”, sinh hoạt “Nhớ về Bác lòng ta sáng hơn”; thành lập câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp tỉnh và các câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp cơ sở nhằm góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn, nhất là tạo môi trường sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên".

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 đến 28/12, tổ chức tại 5 cụm thi với sự tham gia của hơn 100 thí sinh. Mỗi thí sinh dự thi sẽ trải qua 3 phần thi là soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Kết thúc mỗi cụm thi, ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc để trao giải; đồng thời lựa chọn 3 thí sinh triển vọng nhất tham dự cuộc thi chung kết toàn tỉnh.

Nhấn mạnh về mục đích và ý nghĩa của cuộc thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Phạm Văn Tuấn cho biết: "Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cuộc thi là diễn đàn để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thông qua đó đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và yêu cầu mới".

Đảng ta luôn khẳng định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Do vậy, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài và ảnh: Lê Phượng