Nhộn nhịp thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học mới

Năm học 2025-2026 đang đến gần, thời điểm này hoạt động mua sắm sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh, phụ huynh học sinh. Đây là hành trang không thể thiếu khi đến trường của mỗi học sinh.

Học sinh tham khảo mua SGK và sách tham khảo trước thềm năm học mới 2025-2026 tại Nhà sách Lê Lợi thuộc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa.

Ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh, nhất là tại phường Hạc Thành cho thấy, hoạt động mua sắm SGK, đồ dùng học tập diễn ra nhộn nhịp.

Tại Nhà sách Lê Lợi (thuộc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa) sức mua của khách hàng bắt đầu tăng từ đầu tháng 8/2025. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của học sinh và phụ huynh học sinh, nhà sách này cung cấp đầy đủ các loại SGK, sách bổ trợ từ lớp 1 đến lớp 12. Đối với các mặt hàng khác như dụng cụ học tập, cặp sách, đèn học... cũng được nhà sách nhập bán với số lượng lớn, phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng, giá sách vở, dụng cụ học tập các loại năm nay không biến động nhiều so với năm học trước. Mỗi chủng loại sách, đồ dùng, thiết bị học tập đều được nhà sách niêm yết giá, theo từng khu vực, ở vị trí dễ quan sát nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh trong việc tìm kiếm, chọn lựa.

Tại Nhà sách Tiến Thọ, các loại SGK, sách tham khảo, dụng cụ học tập cũng được trưng bày bán khá phong phú và có đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ người mua. Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh, Giám đốc Nhà sách Tiến Thọ cho biết: “Để phục vụ người dân, phụ huynh, học sinh trong năm học 2025-2026, nhà sách đã chủ động nhập SGK các cấp và đồ dùng học tập sớm hơn và tăng hơn 30% so với năm trước. So với mọi năm, giá các loại sách năm nay không có nhiều biến động. Một bộ SGK dao động từ 200.000 đến hơn 400.000 đồng. Nhằm khuyến khích phụ huynh, học sinh mua sắm, từ đầu tháng 7/2025 nhà sách đã đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn như khi mua SGK, sách tham khảo giá từ 300.000 đồng được tặng 1 voucher trị giá 20.000 đồng; khi mua SGK, sách tham khảo giá từ 500.000 đồng được tặng 1 voucher trị giá 30.000 đồng”.

Qua khảo sát cho thấy, điểm nổi bật của thị trường đồ dùng học tập trong những năm gần đây là hàng Việt Nam chiếm ưu thế với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm, được phụ huynh tin tưởng sử dụng. Trong đó, các loại vở, giấy kiểm tra của các thương hiệu như Hồng Hà, Hải Tiến... được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Chị Đỗ Thị Phượng ở phường Quảng Phú chia sẻ: “Từ giữa tháng 7 tôi đã đưa các con đi mua sắm SGK và dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Nhìn chung giá sách và đồ dùng học tập ở đây khá hợp lý và đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho con sử dụng, tôi ưu tiên lựa chọn các đồ dùng học có ghi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo chia sẻ từ Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa Nguyễn Thị Liên, để chủ động cung ứng SGK, sách bổ trợ và đồ dùng học tập cho năm học mới 2025-2026, trên cơ sở số lượng học sinh trong toàn tỉnh, công ty đã xây dựng kế hoạch và chủ động nhập về 3 triệu bản sách các loại gồm SGK và sách bổ trợ. Các loại sách nhập về thuộc nhiều nhà xuất bản khác nhau, nhưng chủ yếu là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. So với mọi năm, năm nay sức mua chậm hơn, tuy nhiên đến cuối tháng 7/2025 công ty đã cung ứng cho các cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh với khoảng 2 triệu bản sách các loại. Từ đầu tháng 8 sức mua tăng dần, công ty cũng sẽ cung ứng đầy đủ, kịp thời không để tình trạng thiếu sách cho năm học mới.

Là hành trang không thể thiếu đối với mỗi học sinh, nhưng với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại của thị trường SGK và đồ dùng học tập, các chuyên gia khuyến cáo, để không có SGK in lậu, đồ dùng học tập kém chất lượng “chen chân” vào trường học, phụ huynh, học sinh nên tìm mua các loại sách, đồ dùng học tập ở những địa chỉ có uy tín. Cân nhắc lựa chọn những quyển sách tham khảo thực sự cần thiết, của những nhà xuất bản có uy tín để bảo đảm phục vụ tốt cho việc học. Mỗi phụ huynh, học sinh cũng có thể đăng ký tiếp cận sách thông qua trường mà học sinh theo học nhằm bảo đảm đúng theo yêu cầu mà ngành giáo dục đặt ra.

Bài và ảnh: Phong Sắc