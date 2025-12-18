Nhiều ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục được thiết kế theo hướng khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó xác định rõ các ngành, nghề, lĩnh vực và dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cùng mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2025 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.

Theo Nghị định, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục được thiết kế theo hướng khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao, đồng thời ưu tiên hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Xác định rõ các ngành, nghề ưu đãi

Khoản 2 Điều 18 của Nghị định quy định danh mục ngành, nghề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với phạm vi rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực. Trong số đó, đáng chú ý là ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ chiến lược, ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất phần mềm, sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin mạng, công nghệ số trọng điểm, thiết bị điện tử, cũng như nghiên cứu-phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

Nghị định cũng dành ưu đãi cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển, nhất là các sản phẩm phục vụ công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ cho các ngành dệt may, da giày, điện tử-tin học, ôtô, cơ khí chế tạo, với điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Trong lĩnh vực năng lượng và môi trường, các hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ tiêu hủy chất thải; bảo vệ môi trường; sản xuất vật liệu mới, vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất quốc phòng, an ninh; sản phẩm hóa chất và cơ khí trọng điểm cũng thuộc diện ưu đãi.

Đối với hạ tầng, Nghị định khuyến khích đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và các công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án sản xuất quy mô lớn (vốn từ 12.000 tỷ đồng, giải ngân trong 5 năm); dự án thuộc diện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo Luật Đầu tư cũng được hưởng chính sách ưu đãi.

Trong lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, ưu đãi áp dụng với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; bảo quản nông sản sau thu hoạch; sản xuất, khai thác, tinh chế muối; nuôi trồng lâm sản; sản xuất, chế biến nông-lâm-thủy sản khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó là các lĩnh vực xã hội hóa như giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; nhà ở xã hội; báo chí, xuất bản; hợp tác xã nông nghiệp; quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã; đầu tư cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ươm tạo khởi nghiệp.

Các mức thuế suất ưu đãi cụ thể

Điều 19 của Nghị định quy định nhiều mức thuế suất ưu đãi phù hợp với tính chất từng dự án, địa bàn và lĩnh vực. Cụ thể, thuế suất 10% trong 15 năm được áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, hạ tầng quan trọng; các dự án quy mô lớn và dự án tại địa bàn ưu đãi, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế theo quy định.

Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng với một số hoạt động nông-lâm-ngư nghiệp, xã hội hóa, nhà ở xã hội, báo chí, xuất bản, hợp tác xã nông nghiệp và các đối tượng đặc thù theo Nghị định. Thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng cho thu nhập từ một số hoạt động chế biến nông-thủy sản tại địa bàn ưu đãi.

Thuế suất 17% trong 10 năm áp dụng cho dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực sản xuất thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc thiết bị phục vụ nông-lâm-ngư nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi, lắp ráp ôtô, công nghiệp số, dự án tại khu kinh tế hoặc địa bàn ưu đãi theo quy định. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã được áp dụng thuế suất 17% trong suốt thời gian hoạt động.

Nghị định cũng nêu rõ Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi tối đa không quá 15 năm đối với các dự án đặc biệt quan trọng, có quy mô vốn lớn, tác động lan tỏa mạnh về kinh tế-xã hội; hoặc áp dụng mức thuế suất giảm sâu hơn đối với dự án thuộc diện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Miễn thuế, giảm thuế theo lộ trình

Bên cạnh thuế suất ưu đãi, Điều 20 của Nghị định quy định rõ chính sách miễn thuế, giảm thuế. Cụ thể, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo áp dụng đối với thu nhập thuộc diện ưu đãi cao; miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập áp dụng thuế suất 17%.

Thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp chưa có thu nhập trong 3 năm đầu kể từ khi có doanh thu thì được tính từ năm thứ tư.

Với các dự án cần chứng nhận ưu đãi (công nghệ cao, khoa học-công nghệ, công nghiệp hỗ trợ...), thời điểm tính ưu đãi gắn với năm được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Việc ban hành Nghị định 320/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho thu hút đầu tư, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển mới.

