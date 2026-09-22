Xã Đồng Lương hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”

Sáng 22/9, tại xã Đồng Lương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” và triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng thôn Tân Phúc hai “ngôi nhà xanh” phân loại rác thải và một số thùng đựng rác thải.

Tại buổi mít tinh, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân địa phương được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức phân loại, thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình.

Dưới sự chứng kiến của Ủy ban MTTQ tỉnh và xã Đồng Lương, các thôn đã ký giao ước thi đua hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng thôn Tân Phúc hai “ngôi nhà xanh” phân loại rác thải và một số thùng đựng rác thải.

Các thôn trong xã Đồng Lương đã ký giao ước thi đua hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Các đại biểu trồng cây xanh hưởng ứng chương trình.

Ngay sau lễ mít tinh, đại biểu và các lực lượng tham gia đã trồng cây xanh trong khuôn viên sân vận động thôn Tân Phúc vừa tạo thêm không gian xanh, vừa lan tỏa thông điệp mỗi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường từ những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sau đó, các lực lượng diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trong xã, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Cùng với hoạt động ra quân, các thôn trên địa bàn xã Đồng Lương đồng loạt tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao Quyết định ra mắt mô hình và tập huấn, hỗ trợ công cụ cho mô hình điểm.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra mắt mô hình và tập huấn, hỗ trợ công cụ cho mô hình điểm “Khu dân cư tự quản phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026.

Hải Đăng