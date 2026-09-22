Trường Đại học Hồng Đức khai giảng năm học mới, hướng tới dấu mốc 30 năm xây dựng và phát triển

Sáng 22/9, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Lễ khai giảng đại học chính quy khóa 29 và tọa đàm kỷ niệm 29 năm xây dựng và phát triển. Đây là năm học đầu tiên nhà trường triển khai hoạt động sau khi sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Quang cảnh tại buổi lễ.

Tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức. Sau sáp nhập, nhà trường được định hướng phát triển theo mô hình cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, mở rộng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và du lịch, gắn với nhu cầu nguồn nhân lực và những định hướng phát triển mới của tỉnh Thanh Hóa.

Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức có 922 viên chức, người lao động, trong đó có 623 giảng viên, giáo viên; 232 tiến sĩ và 34 phó giáo sư. Quy mô người học của nhà trường hơn 20.000 người, với 8 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 25 ngành trình độ thạc sĩ và 52 ngành trình độ đại học. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp còn 26 đơn vị thuộc và trực thuộc cùng 1 tạp chí khoa học.

Cùng với mở rộng quy mô, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được nhà trường chú trọng; hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với việc triển khai các chương trình Fulbright, DAAD; nhà trường cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ mới, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn, phát triển hạ tầng và cơ sở dữ liệu số, thư viện số, không gian đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp.

Mối liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” từng bước được thúc đẩy, góp phần gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, nhắn nhủ các tân sinh viên xác định rõ mục tiêu học tập, chủ động thích nghi với phương pháp học tập, nghiên cứu ở bậc đại học; chú trọng rèn luyện ngoại ngữ, năng lực số, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng thích ứng. Đồng thời, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao và các chương trình phục vụ cộng đồng để tích lũy trải nghiệm, nâng cao năng lực và bản lĩnh.

Sinh viên K29, Trường Đại học Hồng Đức.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Hồng Đức xác định tập trung cụ thể hóa Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức khen thưởng 43 thủ khoa các ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy K29.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức khen thưởng cho sinh viên Phạm Ngọc Quang thủ khoa đầu vào K29.

Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Hồng Đức đã khen thưởng thủ khoa đầu vào K29 Phạm Ngọc Quang, vinh danh các thủ khoa ngành trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy K29; đồng thời phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Dịp này, các tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ Khuyến học của Trường Đại học Hồng Đức, góp phần hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Linh Hương