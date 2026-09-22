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Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - UBND phường Hạc Thành vừa có văn bản số 6245/UBND-VHXH gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc phối hợp, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”

UBND phường Hạc Thành vừa có văn bản số 6245/UBND-VHXH gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc phối hợp, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”

Theo đó, chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2026” do UBND phường Hạc Thành tổ chức nhằm tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ bổ ích, lành mạnh; đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Chương trình được tổ chức vào 20 giờ, thứ năm, ngày 24/9/2026 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tham gia chương trình, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành đề nghị các cơ sở giáo dục thông tin rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về thời gian, địa điểm tổ chức “Đêm hội Trăng rằm 2026”.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục không bố trí hoạt động dạy thêm, học thêm, tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng do UBND phường tổ chức.

UBND phường cũng đề nghị các nhà trường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh quan tâm quản lý, đưa đón trẻ em phù hợp, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ các tổ dân phố trong việc trang trí đèn Trung thu, mô hình con vật và trưng bày mâm cỗ Trung thu khi có đề nghị.

Đối với các trường Tiểu học Điện Biên, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học Đông Bắc Ga và THCS Điện Biên, UBND phường đề nghị phối hợp bố trí học sinh tham gia chương trình; phân công giáo viên đi cùng để quản lý, hướng dẫn học sinh, tổ chức tập trung và ổn định đội hình tại Quảng trường Lam Sơn.

Linh Hương

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Chủ tịch UBND #tổ chức #Quảng trường Lam Sơn #Đêm hội trăng rằm #Học sinh #Chương trình #Báo và Phát thanh #tham gia #Tết trung thu

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