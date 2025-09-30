Hàng nghìn ngôi nhà ở phường Hàm Rồng ngập sâu trong nước

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 cùng với việc các nhà máy thủy điện trên sông Mã đồng loạt xả lũ làm hàng nghìn ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) bị ngập nước, cuộc sống sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 10 cùng với việc các nhà máy thủy điện trên sông Mã đồng loạt xả lũ làm hàng nghìn ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) bị ngập nước, cuộc sống sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận sáng 30/9, mực nước sông Mã bắt đầng dâng cao, hơn 2.000 ngôi nhà của người dân sinh sống khu vực ngoại đê phường Hàm Rồng bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã kịp thời, chủ động phối hợp lực lượng chức năng sơ tán tại chỗ, chủ yếu tại các nhà cao tầng hoặc di dời đến ở nhà người thân trong khu vực an toàn.

Nhiều ngôi nhà nước ngập sâu.

Đồ đạc, vật dụng sinh hoạt được người dân kê lên cao nhằm tránh thiệt hại.

Đàn vật nuôi của người dân được di dời đến nơi khô ráo.

Nhiều gia đình phải bỏ lại đồ đạc, chỉ kịp mang ít vật dụng đi sơ tán đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân phải trèo lên tầng 2 hoặc mái nhà tránh trú, nhận cứu trợ từ lực lượng chức năng.

Một hộ dân lội nước nhận cứu trợ lương thực từ chính quyền, người thân.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ lương thực và di dời người dân đến nơi an toàn.

Hàng chục lượt xuồng được chính quyền địa phương huy động để hỗ trợ người dân sơ tán.

Trung Lê

