Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Tối 28/6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; biểu dương “Công nhân tiêu biểu” năm 2026 và trao giải hội thi “Tư vấn viên pháp luật và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2026.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 được các cấp công đoàn Thanh Hóa triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng. Trọng tâm là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng và nhân rộng các mô hình tư vấn pháp luật, chăm lo đời sống văn hoá, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến của công nhân lao động....

Đặc biệt, với phương châm “Hướng về cơ sở, gần đoàn viên, thấu hiểu người lao động” đã giúp các hoạt động chuyển từ phong trào hành chính sang hướng kiến tạo, đồng hành và giải quyết trực tiếp những vấn đề thiết thực đối với người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trực thuộc đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình, công trình, phần việc phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trong Tháng Công nhân, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 11 “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 455 triệu đồng; trao 364.739 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 122,7 tỷ đồng; kết nạp mới 18.000 đoàn viên công đoàn.

Một điểm nhấn quan trọng là tại diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động đã ghi nhận 34 nhóm vấn đề được người lao động quan tâm, tập trung vào đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và các chính sách an sinh. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong thực tiễn.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 6 Tổ tư vấn pháp luật cấp tỉnh với 111 thành viên; chỉ đạo thành lập tổ tư vấn tại công đoàn xã, phường và các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và bảo vệ quyền lợi người lao động ngay từ cơ sở.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân năm 2026 đã được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh.

Công nhân tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị.

Các đội thi đoạt giải tại Hội thi “Tư vấn viên pháp luật và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2026

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 80 “Công nhân tiêu biểu” năm 2026; trao giải cho các đội thi đoạt thành tích cao tại Hội thi “Tư vấn viên pháp luật và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2026.

Lê Quỳnh