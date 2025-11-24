Nhiều hãng hàng không hủy chuyến “ vô thời hạn” đến Venezuela

Ngày 24/11, thêm nhiều hãng hàng không quốc tế đã ngừng “vô thời hạn” các chuyến bay tới Venezuela sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn trong không phận nước này, giữa lúc hoạt động quân sự gia tăng và tình hình an ninh xấu đi.

Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay đến Venezuela. Ảnh: ABC News

Quyết định hủy chuyến bay vô thời hạn của các hãng hàng không đến Venezuela cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng về an toàn hàng không, trong bối cảnh chính quyền Mỹ tăng cường áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro và triển khai lực lượng quân sự gần vùng biển Venezuela.

Theo bà Marisela de Loaiza, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Venezuela (ALAV), có 6 hãng hàng không đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến Venezuela gồm Iberia (Tây Ban Nha), TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha), LATAM (Chile), Avianca (Colombia) và GOL (Brazil) và Caribbean (Trinidad và Tobago). Trong khi đó, hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hủy các chuyến bay đến Venezuela từ ngày 24-28/11.

Trước tình hình trên, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nêu rõ: “phải có các chuyến bay thường lệ đến tất cả các nước Mỹ Latinh và từ Mỹ Latinh đi thế giới."

Quyết định hủy chuyến của các hãng hàng không quốc tế diễn ra trong bối cảnh FAA Mỹ cảnh báo phi công nên thận trọng khi bay qua không phận Venezuela trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Quân đội Mỹ đã tăng cường lực lượng tại Caribe trong nhiều tháng, bao gồm điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford, 7 tàu chiến, 1 tàu ngầm hạt nhân và các máy bay F-35. Dù tuyên bố trọng tâm là chống ma túy, mức độ triển khai được đánh giá vượt xa yêu cầu của các chiến dịch này.

Từ tháng 8 đến nay, Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến 83 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền lên án đây là những vụ “giết người ngoài tư pháp”, trong khi một số đồng minh của Washington lo ngại nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế.

Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ xếp Cartel de los Soles - tổ chức bị cáo buộc liên quan đường dây ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ ngày 24/11. Washington cáo buộc ông Maduro đứng đầu tổ chức này, song nhà lãnh đạo Venezuela cực lực bác bỏ.

Lê Hà

Nguồn: AP, Reuters