Nhật Bản ra mắt “DOGE phiên bản Nhật” nhằm cắt giảm chi tiêu lãng phí

Chính phủ Nhật Bản ngày 25/11 đã ra mắt một cơ quan đặc biệt nhằm rà soát và giảm chi tiêu lãng phí, được ví như phiên bản Nhật Bản của DOGE (Văn phòng Rà soát Hiệu quả Chi tiêu Chính phủ) nổi tiếng ở Mỹ. Động thái này được kỳ vọng xoa dịu những lo ngại về gói kích thích kinh tế trị giá 21,3 nghìn tỷ yên vừa được Thủ tướng Sanae Takaichi phê duyệt, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ về quản lý ngân sách chặt chẽ.

Khi công bố sáng kiến ​​này, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết văn phòng mới sẽ tập trung đánh giá các chương trình trợ cấp, ưu đãi thuế và quỹ đầu tư công . Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết, văn phòng mới, mang tên “Văn phòng Rà soát Hiệu quả Chi tiêu Chính phủ”, sẽ tập trung đánh giá các chương trình trợ cấp, ưu đãi thuế và quỹ đầu tư công mà hiệu quả thấp hoặc không còn phù hợp. Văn phòng này sẽ gồm khoảng 30 công chức, khác với mô hình DOGE tương tự ở Mỹ do ông Elon Musk dẫn dắt, vốn triển khai đội ngũ lớn để tái cơ cấu toàn bộ bộ máy hành chính.

Bà Katayama nhấn mạnh rằng việc rà soát sẽ không nhằm cải tổ các tổ chức nhà nước, mà tập trung vào việc đánh giá chi tiêu công hiện có. Quá trình này cũng sẽ thu thập ý kiến từ công chúng qua mạng xã hội, để xác định các trợ cấp hoặc chương trình được cho là lãng phí hoặc thiếu hiệu quả. Những kết quả rà soát sẽ được phản ánh chi tiết trong dự toán ngân sách cho năm tài chính 2027, dự kiến bắt đầu từ tháng 4 tới.

Văn phòng mới, mang tên “Văn phòng Rà soát Hiệu quả Chi tiêu Chính phủ”, tập trung đánh giá các chương trình trợ cấp, ưu đãi thuế và quỹ đầu tư công. Ảnh: AA

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tuần trước đã bảo vệ gói kích thích trị giá 21,3 nghìn tỷ yên (136 tỷ USD), khẳng định đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, giảm tác động của lạm phát lên người dân và củng cố uy tín của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, dự báo về việc chi tiêu mạnh tay đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật lên mức cao kỷ lục trong tuần này và tạo áp lực lên đồng yên.

Văn phòng DOGE phiên bản Nhật Bản là một phần trong thỏa thuận liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do của Takaichi và đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản, phản ánh cam kết của liên minh này trong việc cắt giảm thủ tục rườm rà và nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

Bích Hồng

Nguồn: AFP, Reuters