Nhân viên nghỉ việc: Cần hoàn tất gì trước khi bàn giao?

Khi một nhân viên nghỉ việc, doanh nghiệp không chỉ cần hoàn tất các thủ tục liên quan mà còn phải bảo đảm công việc, hồ sơ, dữ liệu và tài sản được chuyển giao đầy đủ cho người tiếp nhận. Nếu không kiểm tra kỹ, công việc có thể bị gián đoạn và khó xác định trách nhiệm sau này.

Vì vậy, bàn giao công việc là bước cần được chuẩn bị trước khi nhân sự chính thức rời vị trí.

Ảnh minh họa nhân viên bàn giao công việc trước khi nghỉ việc

Rà soát toàn bộ công việc đang thực hiện

Trước khi nghỉ, nhân viên nên lập danh sách công việc đang phụ trách và phân loại thành đã hoàn thành, đang thực hiện hoặc chưa bắt đầu.

Với công việc chưa hoàn tất, cần ghi rõ tiến độ, phần việc còn lại, thời hạn và những cá nhân, đơn vị liên quan. Nếu có khách hàng hoặc đối tác đang xử lý, nên cung cấp thông tin cần thiết để người tiếp nhận có thể tiếp tục công việc.

Việc rà soát sớm giúp doanh nghiệp phát hiện những nhiệm vụ có nguy cơ bị bỏ sót.

Ảnh minh họa nhân viên rà soát công việc trước khi nghỉ việc

Bàn giao hồ sơ, tài liệu và dữ liệu

Tùy từng vị trí, hồ sơ bàn giao có thể gồm hồ sơ khách hàng, hợp đồng, báo cáo, tài liệu chuyên môn, bảng theo dõi công việc và dữ liệu điện tử.

Thay vì chỉ xác nhận “đã bàn giao đầy đủ”, nên lập danh sách cụ thể để người nhận kiểm tra. Với hồ sơ giấy, cần đối chiếu số lượng và tình trạng; với dữ liệu điện tử, cần xác định vị trí lưu trữ và quyền truy cập phù hợp.

Ảnh minh họa nhân viên bàn giao hồ sơ tài liệu cho người tiếp nhận

Kiểm tra tài khoản và quyền truy cập

Nhân viên có thể sử dụng email doanh nghiệp, phần mềm quản lý hoặc hệ thống nội bộ trong quá trình làm việc. Khi nhân sự thay đổi, doanh nghiệp nên rà soát tài khoản cần duy trì, chuyển giao hoặc thu hồi.

Thông tin bảo mật cần được xử lý theo quy trình nội bộ, không nên tùy tiện ghi mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm vào biên bản.

Bàn giao tài sản và công cụ làm việc

Máy tính, điện thoại, thiết bị chuyên môn, thẻ ra vào và các công cụ khác cũng cần được kiểm tra trước khi nhân viên nghỉ việc.

Khi bàn giao, nên ghi nhận số lượng, mã tài sản nếu có và tình trạng thực tế. Nếu thiếu tài sản, hư hỏng hoặc không đầy đủ phụ kiện, cần mô tả cụ thể để các bên cùng xác nhận.

Ảnh minh họa kiểm kê tài sản khi nhân viên nghỉ việc

Xác định người tiếp nhận và trách nhiệm

Doanh nghiệp cần xác định rõ người tiếp nhận từng nhóm công việc. Với các nhiệm vụ quan trọng, nên ghi nhận:

Công việc và tình trạng xử lý;

Người hoặc bộ phận liên quan;

Việc cần thực hiện tiếp theo;

Thời hạn hoàn thành;

Hồ sơ, tài liệu liên quan.

Thông tin rõ ràng giúp người tiếp nhận nhanh chóng tiếp tục công việc và thuận tiện theo dõi tiến độ.

Khi nào nên lập biên bản bàn giao công việc?

Sau khi rà soát công việc, hồ sơ và tài sản, doanh nghiệp nên có văn bản ghi nhận nội dung đã chuyển giao. Đây là cơ sở để các bên đối chiếu tình trạng công việc tại thời điểm bàn giao.

Trong trường hợp này, biên bản bàn giao công việc có thể ghi nhận người bàn giao, người tiếp nhận, công việc, hồ sơ, tài sản và những phần việc còn tồn đọng.

Nội dung biên bản nên được điều chỉnh theo từng vị trí. Công việc của nhân viên kinh doanh, kế toán, kỹ thuật hay quản lý dự án có thể có những yêu cầu bàn giao khác nhau.

Những lưu ý khi bàn giao

Nên chuẩn bị bàn giao trước ngày nhân viên chính thức nghỉ để có thời gian kiểm tra và xử lý nội dung còn thiếu. Với công việc quan trọng, người tiếp nhận nên trực tiếp kiểm tra hồ sơ và tiến độ.

Nếu còn công việc hoặc tài sản chưa thể bàn giao, cần ghi rõ tình trạng và phương án xử lý. Điều này giúp hạn chế việc phát hiện thiếu sót sau khi nhân viên đã nghỉ.

Tham khảo biểu mẫu phù hợp

Sử dụng biểu mẫu có cấu trúc rõ ràng có thể giúp quá trình soạn thảo và kiểm tra thuận tiện hơn.

Người dùng có thể tham khảo Mẫu Biên Bản để tìm các biểu mẫu phục vụ nhiều tình huống, sau đó điều chỉnh nội dung theo công việc thực tế.

Kết luận

Bàn giao công việc khi nhân viên nghỉ việc không chỉ là chuyển lại danh sách nhiệm vụ mà còn bao gồm hồ sơ, dữ liệu, tài khoản, tài sản và trách nhiệm của người tiếp nhận.

Một biên bản được lập dựa trên nội dung thực tế sẽ giúp các bên có cơ sở đối chiếu rõ ràng hơn, đồng thời hạn chế bỏ sót công việc hoặc phát sinh tranh chấp sau khi nhân sự thay đổi.

Quang Trung