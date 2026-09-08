Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét khi vừa nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, vừa giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành hướng dẫn công dân thực hiện TTHC trên kiosk thông minh.

Để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Mô hình được triển khai tại 10 đơn vị, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công 9 xã, phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa và Kim Tân. Mỗi đơn vị được trang bị 1 kiosk thông minh.

Ngoài tính năng chính là cấp bản sao số, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nâng cấp kiosk thông minh với nhiều tính năng vượt trội, mở rộng phạm vi phục vụ, cho phép người dân có thể nộp được tất cả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, để vận hành hiệu quả kiosk thông minh, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân cách thức sử dụng. Qua 5 tháng đưa vào thực hiện, các chức năng trên kiosk thông minh được người dân sử dụng nhiều là sao y, chứng thực bản sao từ bản chính; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe cơ giới... Điểm nhấn đột phá của kiosk thông minh là khả năng thực hiện các dịch vụ công liên thông với Bộ Công an. Người dân có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ trên 1 giao diện duy nhất.

Trải nghiệm chứng thực bản sao điện tử giấy khai sinh cho con tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành, anh Lê Hữu Mạnh, cho biết: “Sau khi được hướng dẫn, tôi đã hoàn thành cùng lúc thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho con. Tôi thấy rất tiện lợi vì không phải đi tới nhiều cơ quan để thực hiện các thủ tục này như trước đây”.

Sau thời gian triển khai thí điểm, các kiosk thông minh được người dân đánh giá cao về mức độ thuận tiện thông qua các tính năng thông minh như AI tự động nhận diện, phân loại 4 loại giấy tờ phổ biến (giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng tử, giấy khai sinh); cảnh báo tài liệu không hợp lệ (giấy đen trắng, vật thể che khuất, chụp từ màn hình điện thoại...); hỗ trợ sao y trên 35 loại giấy tờ khác nhau; hỗ trợ khai báo và điền eform tự động; xác thực số điện thoại người dùng và gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ qua zalo OA...

Đối với chính quyền địa phương 2 cấp, nhu cầu sử dụng các thiết bị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục gia tăng, mô hình kiosk thông minh càng thể hiện rõ những ưu điểm vượt trội. Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: “Để nâng cấp các chức năng hiện có của kiosk thông minh, trung tâm đang phối hợp với Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Phương Đông để sử dụng AI hỗ trợ người dân kê khai các eform, biểu mẫu tờ khai giải quyết TTHC thông qua giao tiếp bằng giọng nói. Trước mắt, sẽ triển khai thí điểm thủ tục “cấp bản sao trích lục hộ tịch” để người dân trải nghiệm. Cùng với đó, trung tâm tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các tính năng thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, y tế... để hình thành “trạm công dân số”, hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện, hiện đại hơn cho người dân”.

Từ ngày triển khai thí điểm, hệ thống kiosk thông minh đã được kết nối trực tiếp với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, giúp người dân có trải nghiệm tốt khi sử dụng. Tuy nhiên, từ ngày 28/4/2026, các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch phải thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Tư pháp. Hiện tại, hệ thống kiosk thông minh không được kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Tư pháp nên người dân khi nộp các TTHC phải nhập nhiều trường thông tin, các trường thông tin phải nhập đi nhập lại nhiều lần. Từ thực tế đó, Thanh Hóa đang đề nghị Bộ Tư pháp sớm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Tư pháp với hệ thống kiosk thông minh; đồng thời đề xuất các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống nhằm phát huy tối đa hiệu quả của mô hình.

“Không chỉ là bước tiến về công nghệ, việc đưa vào sử dụng các kiosk thông minh đánh dấu bước chuyển về tư duy phục vụ. Từ chỗ “cơ quan làm - người dân chờ”, sang “người dân chủ động - hệ thống phục vụ”. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thí điểm, trung tâm đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng lộ trình mở rộng mô hình kiosk thông minh tại các xã, phường có số dân đông, phát sinh nhiều hồ sơ TTHC”, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương