Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sở hữu vũ khí bí mật mới

Sputnik đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 22/9 tuyên bố nước này đã sở hữu một loại vũ khí bí mật mới và đạt được những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu - phát triển khoa học quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp thứ 13 của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XIV, ông Kim Jong Un nhấn mạnh: “Chúng ta đã có trong tay một loại vũ khí bí mật mới và đạt tiến bộ quan trọng trong nghiên cứu khoa học quốc phòng, qua đó góp phần đáng kể vào bước đột phá tiếp theo trong sức mạnh quân sự của đất nước."

Ông khẳng định Triều Tiên đã xây dựng sức mạnh hải quân thông qua việc phát triển các tàu khu trục đa nhiệm, đồng thời khẳng định: “Đảng và Chính phủ chúng ta đang nỗ lực không ngừng và đạt tiến bộ nhanh chóng trong việc củng cố khả năng phòng thủ quốc gia."

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm vũ khí không người lái dưới sự giám sát trực tiếp của ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó nhấn mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hiện đại hóa quân đội./.

Theo TTXVN