Nhà hàng Dạ Lan đạt giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Sáng 27/9, tại Trung tâm hội nghị VinPalace (Cổ Loa, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Dự lễ trao giải có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch.

Với 209 hồ sơ tham dự giải, Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm 11 thành viên đến từ đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan, các hiệp hội nghề nghiệp, các chuyên gia đã đánh giá công tâm, khách quan. Việc chấm điểm được thực hiện dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng cho từng hạng mục, với nguyên tắc tập thể, dân chủ; đánh giá đúng năng lực, đóng góp thực tế của các đơn vị trong ngành Du lịch và chọn ra những doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu nhất.

Trao giải Top 10 khách sạn 4 sao tốt nhất.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu, phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành Du lịch Việt Nam, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm. Nhà hàng Dạ Lan thuộc Công ty cổ phần Dạ Lan là đơn vị duy nhất của tỉnh Thanh Hoá đạt danh hiệu Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Nhà hàng Dạ Lan thuộc Công ty cổ phần Dạ Lan đạt danh hiệu Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Công ty Cổ phần Dạ Lan được thành lập năm 2000. Từ 2 cơ sở với 52 lao động, hiện nay, Công ty đã có 5 cơ sở kinh doanh gồm 2 nhà hàng, 1 trung tâm tổ chức sự kiện, 1 trung tâm đào tạo nghề, 1 trung tâm thể dục thể thao; 1 nhà máy sản xuất rượu gạo truyền thống chất lượng cao và nước uống tinh khiết. Trong những năm qua, Công ty cổ phần Dạ Lan liên tục nhận được các giải thưởng trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là phần thưởng danh giá và uy tín bậc nhất của ngành Du lịch, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp du lịch tiêu biểu, các tổ chức và cơ sở giáo dục - đào tạo uy tín, cũng như các cơ quan báo chí, truyền thông có đóng góp quan trọng, bền bỉ cho sự nghiệp phát triển của ngành.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 còn là nhịp cầu kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và truyền thông. Đây là diễn đàn để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển du lịch theo hướng bền vững. Giải thưởng cũng là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn, khích lệ các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Hương Quỳnh