Nhà bạt mái vòm điện GHD - Giải pháp che phủ thông minh

Tự động hóa đang là xu hướng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Điều này đã góp phần mang đến các giải pháp mái che tiện lợi, hiện đại. Nhà bạt mái vòm điện là một trong những lựa chọn nổi bật, kết hợp giữa kết cấu mái vòm chắc chắn và hệ thống motor tự động, giúp việc đóng mở mái che trở nên nhanh chóng, thuận tiện.

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển GHD chuyên thiết kế, sản xuất và thi công nhà bạt mái vòm điện theo yêu cầu, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhà xe, hồ bơi, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng đến nhà xưởng và không gian sự kiện ngoài trời.

Nhà bạt mái vòm điện là gì?

Nhà bạt mái vòm điện hay còn gọi là mái vòm bạt kéo tự động là hệ thống mái che sử dụng khung vòm kết hợp bạt PVC và motor điện. Thay vì phải kéo hoặc thu bạt thủ công, người dùng có thể điều khiển hệ thống bằng remote hoặc công tắc, giúp đóng mở mái nhanh chóng và dễ dàng.

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển GHD tổ chức thi công nhà bạt mái vòm điện.

Đây là giải pháp phù hợp với những không gian thường xuyên cần thay đổi trạng thái che phủ. Khi cần che nắng, mưa, mái có thể mở rộng; khi thời tiết thuận lợi, phần bạt được thu gọn để tạo không gian thông thoáng.

Cấu tạo nhà bạt mái vòm điện

Một hệ thống nhà bạt mái vòm có động cơ gồm các bộ phận chính:

Khung chịu lực: Có thể sử dụng thép mạ kẽm, sắt sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm tùy yêu cầu. Khung được thiết kế dạng vòm, đảm bảo độ chắc chắn và tạo hình thức hiện đại.

Mái bạt: Sử dụng bạt PVC cao cấp có khả năng chống thấm nước, chống nắng và chống tia UV, phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Motor điện: Là bộ phận giúp hệ thống tự động kéo và thu bạt. Người dùng có thể điều khiển bằng remote hoặc công tắc gắn tường.

Ray trượt và bánh xe: Hỗ trợ phần mái bạt di chuyển nhẹ nhàng, ổn định trong quá trình đóng mở.

Tùy nhu cầu, hệ thống có thể thiết kế cố định hoặc tích hợp bánh xe để tăng khả năng di chuyển.

Ưu điểm của mái vòm bạt kéo tự động

Điểm nổi bật của mái vòm điện là khả năng vận hành tự động. Chỉ với một thao tác điều khiển, người dùng có thể đóng hoặc mở mái mà không cần dùng sức kéo thủ công, đặc biệt thuận tiện với các công trình có diện tích mái lớn.

Thiết kế mái vòm cũng hỗ trợ thoát nước mưa tốt, hạn chế tình trạng đọng nước trên bề mặt bạt. Bạt PVC giúp tăng khả năng che chắn trước nắng, mưa và tia UV, góp phần bảo vệ không gian bên dưới.

Ngoài công năng, nhà bạt mái vòm điện còn tạo điểm nhấn hiện đại cho công trình. Sản phẩm có thể thiết kế theo kích thước, màu sắc và kiểu dáng riêng để phù hợp với kiến trúc tổng thể.

Ứng dụng đa dạng

Nhờ khả năng đóng mở linh hoạt, nhà bạt mái vòm điện có thể được ứng dụng trong nhiều không gian như:

- Nhà để xe ô tô, xe máy.

- Hồ bơi và khu nghỉ dưỡng.

- Quán cà phê, nhà hàng sân vườn.

- Biệt thự và khuôn viên nhà ở.

- Nhà xưởng và khu vực sản xuất tạm.

- Khu vui chơi, giải trí.

- Không gian tổ chức sự kiện ngoài trời.

- Khu vực kinh doanh cần mái che linh hoạt.

GHD - Thiết kế, sản xuất mái vòm điện theo yêu cầu

GHD tập trung thiết kế và sản xuất nhà bạt mái vòm điện theo yêu cầu, phù hợp với từng diện tích, mặt bằng và mục đích sử dụng. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn phương án về kích thước, kết cấu, vật liệu và hệ thống motor phù hợp.

Quy trình được triển khai từ khảo sát, thiết kế, sản xuất đến vận chuyển và lắp đặt. Sản phẩm sử dụng khung chắc chắn, bạt PVC cao cấp và hệ thống motor, ray trượt đồng bộ.

GHD áp dụng chính sách bảo hành 03 năm, mang đến sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Vì sao nên lựa chọn nhà bạt mái vòm điện GHD?

- Thiết kế theo yêu cầu, phù hợp từng công trình.

- Motor điện tiện lợi, đóng mở bằng remote hoặc công tắc.

- Khung chắc chắn, phù hợp sử dụng ngoài trời.

- Bạt PVC cao cấp, chống thấm, chống nắng và tia UV.

- Thi công chuyên nghiệp, đảm bảo kỹ thuật và tiến độ.

- Bảo hành 03 năm, hỗ trợ khách hàng sau lắp đặt.

GHD - Giải pháp mái vòm điện hiện đại

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công các giải pháp mái che, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển GHD mang đến sản phẩm nhà bạt mái vòm điện, mái vòm bạt kéo tự động, mái vòm có động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

GHD nhận khảo sát, tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công theo yêu cầu trên toàn quốc, hướng đến những công trình bền chắc, tiện lợi và có tính thẩm mỹ cao.