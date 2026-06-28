Nguyễn Xuân Son lần đầu góp mặt trong ban cán sự Đội tuyển Việt Nam; Tuyển Anh giành ngôi đầu bảng tại World Cup 2026

Nam Định thanh lý hàng loạt ngoại binh, chuẩn bị làm mới đội hình; U18 nữ Việt Nam ghi tên vào chung kết giải Đông Nam Á 2026; Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 28/6... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/6).

Quang Hải làm đội trưởng, Nguyễn Xuân Son lần đầu góp mặt trong ban cán sự Đội tuyển Việt Nam

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã chính thức trao băng đội trưởng Đội tuyển Việt Nam cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Quyết định này hoàn toàn xứng đáng khi Quang Hải vừa trải qua mùa giải xuất sắc cùng CLB CAHN và luôn thể hiện vai trò thủ lĩnh, sự chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Quang Hải sẽ đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục giữ vai trò đội phó. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí đội phó.

Xuân Son tham gia ban cán sự sẽ giúp kết nối tốt nhóm cầu thủ nhập tịch.

Động thái này cho thấy sự tin tưởng của BHL vào khả năng hòa nhập của Xuân Son, đồng thời giúp gắn kết tốt hơn giữa nhóm cầu thủ nhập tịch với các thành viên còn lại, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026.

Nam Định thanh lý hàng loạt ngoại binh, chuẩn bị làm mới đội hình

Sau khi khép lại mùa giải 2025/26, CLB Nam Định đã quyết định thanh lý hợp đồng với 5 ngoại binh gồm Brenner, Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks.

Nam Định thông báo chia tay Lucas Alves. ảnh: FBNV

Trong đó, sự chia tay với trung vệ kỳ cựu 34 tuổi Lucas Alves được ban lãnh đạo đội bóng đánh giá là đáng tiếc nhất do phong độ đi xuống. Việc thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh đội bóng thành Nam muốn cơ cấu lại đội hình sau một mùa giải phải thi đấu với mật độ dày đặc tại các đấu trường châu lục.

Hiện tại, đội chỉ còn 3 ngoại binh là Caio Cesar, Romulo và Lu Samba. Theo kế hoạch, Nam Định sẽ hội quân vào ngày 2/7 tới để tuyển chọn thêm một ngoại binh và bổ sung các nội binh chất lượng nhằm hướng tới mùa giải mới.

U18 nữ Việt Nam ghi tên vào chung kết giải Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vừa xuất sắc giành tấm vé vào chơi trận chung kết giải U18 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Indonesia tại bán kết.

VĐV người Thanh Hoá - Quách Hoài Ân và đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Ngọc Hoa, các cô gái trẻ đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi liên tục giằng co tỷ số qua bốn set đấu đầu tiên. Trong set 5 quyết định, với sự tập trung cao độ và chiến thuật tấn công hiệu quả, tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 15/10 để khép lại trận đấu nghẹt thở.

Thành tích này là minh chứng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội. Tại trận chung kết sắp tới, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa sẽ tranh ngôi vô địch với đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Philippines.

Cristiano Ronaldo: Thủ lĩnh vĩ đại với trái tim vị tha tại World Cup 2026

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Bỏ lại sau lưng những chỉ trích về phong độ, CR7 không chỉ tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự chuyển mình đầy cao thượng trong lối chơi.

Cristiano Ronaldo vẫn thể hiện đẳng cấp ở tuổi 41.

Hành động nhường quyền thực hiện quả đá phạt cho đàn em Nuno Mendes ghi bàn đã đập tan mọi định kiến về cái tôi ích kỷ, chứng minh anh là một thủ lĩnh thực thụ, người sẵn sàng hy sinh cá nhân vì sự thành công của tập thể. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo đang định nghĩa lại sự vĩ đại bằng bản năng sát thủ sắc bén kết hợp cùng trái tim vị tha, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cả một thế hệ đồng đội mới.

Tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L, Croatia và Ghana dắt tay nhau đi tiếp tại World Cup 2026

Loạt trận cuối cùng của bảng L World Cup 2026 diễn ra vào sáng 28/6 đã chính thức xác định các tấm vé vào vòng 32 đội.

Đội tuyển Anh đứng đầu bảng L sau khi đánh bại Panama. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh khẳng định sức mạnh khi đánh bại Panama với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng. Ngôi sao trẻ Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng mở tỷ số và một đường kiến tạo kiến thiết cho Harry Kane lập công. Bàn thắng này cũng giúp Kane đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Tam sư” tại các kỳ World Cup (11 bàn).

Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước lối chơi thực dụng của Ghana. Tuy nhiên, kết quả này vẫn là vừa đủ để cả hai đội bóng này cùng dắt tay nhau bước tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 28/6

Ngày 28/6, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra những trận đấu cuối cùng của vòng bảng đầy kịch tính.

Vào lúc 6h30, tại bảng K, đội đầu bảng Colombia sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo nhằm tranh ngôi nhất bảng, trong khi CHDC Congo và Uzbekistan buộc phải thắng ở trận “sinh tử chiến” để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 6h30 ngày 28/6 (Ảnh: Khelnow).

Lúc 9h00, các cặp đấu bảng F giữa Algeria gặp Áo và Jordan gặp Argentina sẽ quyết định những cái tên cuối cùng vào vòng trong. Đáng chú ý, kết quả hòa giữa Algeria và Áo nhiều khả năng sẽ giúp cả hai dắt tay nhau đi tiếp, còn Argentina dù đã chắc ngôi đầu vẫn được đánh giá cao hơn Jordan.

Ngoài ra, vào rạng sáng 29/6 lúc 2h00, vòng knock-out chính thức khởi tranh với màn đối đầu lịch sử giữa chủ nhà Canada và Nam Phi. Các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS