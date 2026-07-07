Người sáng tạo nội dung Việt có thêm lựa chọn dùng CapCut bản quyền kèm gói cước 5G

Trong bối cảnh nhu cầu sản xuất video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tăng cao, các nhà mạng và nền tảng công nghệ đang bắt đầu triển khai những gói dịch vụ tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng sáng tạo nội dung.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 7/7, Viettel Telecom cho biết đã hợp tác với CapCut để cung cấp gói cước 5G đi kèm tài khoản CapCut bản quyền. Thay vì phải mua riêng tài khoản chỉnh sửa video và chi trả thêm chi phí dữ liệu di động khi đăng tải nội dung lên mạng xã hội, người dùng có thể sử dụng cả hai dịch vụ trong cùng một gói cước.

Theo đó, các gói cước tích hợp này bao gồm tài khoản CapCut Standard hoặc CapCut Pro chính chủ, dung lượng 5G tốc độ cao cùng ưu đãi miễn phí dữ liệu khi sử dụng một số nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, Threads, TikTok và YouTube. Mức giá khởi điểm từ 180.000 đồng mỗi tháng, thấp hơn khoảng 20% so với việc đăng ký từng dịch vụ riêng lẻ.

Việc sử dụng tài khoản chính chủ không chỉ giúp người dùng tiếp cận đầy đủ các tính năng chỉnh sửa, hiệu ứng và công cụ AI mới nhất mà còn hạn chế những rủi ro liên quan đến bảo mật hoặc gián đoạn dịch vụ.

Đối với những người thường xuyên sản xuất nội dung số, tốc độ tải lên video cũng là yếu tố quan trọng. Việc kết hợp kết nối 5G với công cụ chỉnh sửa và các ưu đãi về dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp quá trình quay, dựng và đăng tải video diễn ra liền mạch hơn, đặc biệt trong bối cảnh video ngắn tiếp tục là định dạng nội dung phát triển nhanh trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đơn vị triển khai, hệ thống gói cước được thiết kế với nhiều lựa chọn dành cho từng nhóm người dùng, từ người mới bắt đầu đến các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Đây cũng được xem là một bước đi cho thấy xu hướng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mở rộng hệ sinh thái số, không chỉ cung cấp kết nối Internet mà còn tích hợp thêm các dịch vụ phục vụ học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung./.

Theo TTXVN