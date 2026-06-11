Ngôi trường trở thành điểm ăn nghỉ miễn phí cho sĩ tử vùng biên

Kết thúc buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thay vì tất bật tìm quán ăn hay vội vã ngược xuôi trở về bản làng xa, hàng trăm sĩ tử vùng cao Quan Sơn cùng phụ huynh đã quây quần tại điểm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Sơn tiếp nhận những suất cơm, nước uống miễn phí.

Các em học sinh tập trung ăn uống sau môn thi đầu tiên.

Những khay cơm nóng hổi được các thầy cô, đoàn viên thanh niên và lực lượng phục vụ nhanh tay chuyển tới từng bàn. Bên ngoài sân trường, nhiều phụ huynh tranh thủ nghỉ ngơi dưới những tán cây sau một buổi sáng thấp thỏm chờ con làm bài thi. Không khí tất bật nhưng ấm áp như xua tan phần nào những lo âu của học sinh cũng như phụ huynh.

Em Phạm Thị Luân, học sinh bản Na Ấu, xã Tam Thanh, vừa dùng bữa vừa chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Nhà thuộc xã biên giới, nếu đi về mỗi buổi thi em và mẹ sẽ phải dậy từ rất sớm, vượt quãng đường dài mới kịp giờ thi.

“Được nhà trường bố trí chỗ ở miễn phí ngay gần điểm thi, lại hỗ trợ suất ăn miễn phí em thấy rất yên tâm. Sau khi thi xong, em được nghỉ ngơi, xem lại bài để chuẩn bị cho các môn tiếp theo”, Luân nói.

Không riêng gì Luân, nhiều học sinh đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới cũng bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được chăm lo chu đáo trong những ngày thi. Với các em, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Việc hỗ trợ suất ăn miễn phí cho phụ huynh, học sinh vừa giảm chi phí vừa đảm bảo sức khỏe cho các em trước khi bước vào môn thi tiếp theo.

Ít ai biết rằng, phía sau những bữa cơm giản dị ấy là sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước của thầy cô giáo và cả cộng đồng. Thầy Lê Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Sơn cho biết, nhà trường được Ban Chỉ đạo kỳ thi giao nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

“Là giáo viên nhiều năm công tác ở vùng cao, chứng kiến nhiều kỳ thi diễn ra trên địa bàn, tôi hiểu những vất vả của phụ huynh và học sinh ở các bản xa. Có em phải đi hàng chục cây số mới tới được điểm thi. Vì vậy, tôi đã đề xuất tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trường để phục vụ miễn phí cho các em và phụ huynh”, thầy Dũng chia sẻ.

Ngay sau khi được đồng ý, toàn bộ khu ký túc xá của nhà trường được dọn dẹp, bố trí chỗ nghỉ cho khoảng 300 thí sinh. Khuôn viên trường cũng được sắp xếp thành nơi gửi xe, nghỉ chân cho phụ huynh trong thời gian chờ con em dự thi tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn.

Suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các em học sinh.

Không dừng lại ở đó, thầy Dũng còn trực tiếp vận động bạn bè, người thân, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay tiếp sức mùa thi. Đến nay, hơn 1.000 suất ăn cùng khoảng 1.600 chai nước uống đã được huy động để phục vụ học sinh trong 2 ngày thi.

Khoảng 30 người gồm cán bộ, nhân viên nhà trường, đoàn viên thanh niên và lực lượng phục vụ được phân công tham gia nấu ăn, hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ thí sinh và phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông khu vực trước cổng trường.

Hơn 1.000 suất ăn cùng khoảng 1.600 chai nước uống miễn phí đã được huy động để phục vụ học sinh trong 2 ngày thi.

Nhìn những học sinh vui vẻ nhận cơm sau buổi thi đầu tiên, phụ huynh yên tâm ngả lưng nghỉ tạm trong khuôn viên trường, mới thấy hết ý nghĩa của sự sẻ chia ấy. Đó không phải những điều lớn lao, mà là những bữa cơm đúng lúc, một chỗ nghỉ sạch sẽ, một chai nước uống kịp thời khi khát.

Các thí sinh được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trước khi bước vào môn thi tiếp theo.

Theo thầy Nguyễn Trọng Năm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn, việc hỗ trợ các em có chỗ ăn, nghỉ miễn phí là điều rất cần thiết, ý nghĩa với bà con vùng cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

“Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trước đó, chúng tôi luôn xác định không được chủ quan với thời tiết. Các kịch bản ứng phó như mưa lớn, mất điện hay ách tắc giao thông đều đã được xây dựng. Quan trọng nhất là bảo đảm cho tất cả thí sinh, phụ huynh có chỗ ăn, nghỉ phù hợp, không để xảy ra trường hợp thí sinh nào bỏ thi vì lý do khách quan”, thầy Năm chia sẻ.

Đình Giang