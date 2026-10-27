Ngọc Sơn thực hiện hiệu quả đầu tư công

Với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân từ 10 - 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, phường Ngọc Sơn đang từng bước gắn hiệu quả đầu tư công với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Đảng ủy phường đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB), ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ và động viên công nhân thi công dự án nâng cấp tuyến đê Thị Long.

Năm 2026, phường Ngọc Sơn có 6 dự án do địa phương làm chủ đầu tư, đồng thời phối hợp GPMB nhiều dự án trọng điểm của tỉnh. Qua 9 tháng triển khai, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 80%; diện tích GPMB đạt 9,58ha, bằng 99,38% kế hoạch. Kết quả trên cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trong những tháng cuối năm.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết: “Để Ngọc Sơn có thêm không gian phát triển, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực, khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin trong Nhân dân. Có những dự án hơn 10 năm chưa thực hiện được công tác GPMB, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo hiệu ứng lan tỏa”.

Trong đó, giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá. Các dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 525 qua địa bàn; nâng cấp, mở rộng đường từ chợ Hải Châu đến đê biển; đường Lương Lâm và nhiều tuyến giao thông tại các tổ dân phố được đưa vào danh mục ưu tiên giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Nghi Sơn, đoạn qua phường Ngọc Sơn, được xác định triển khai trong giai đoạn này.

Đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo điều kiện kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, khu vực cảng cá và các tuyến giao thông đối ngoại. Khi khả năng lưu thông hàng hóa được cải thiện, chi phí vận chuyển có thể giảm, hoạt động thương mại, dịch vụ và hậu cần nghề cá có thêm điều kiện phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để Ngọc Sơn khai thác lợi thế địa bàn ven biển, từng bước mở rộng các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác GPMB được xác định là khâu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai nhiều dự án. Đối với các dự án triển khai trên địa bàn, lãnh đạo địa phương đều trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét những kiến nghị chính đáng. Tại dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 525 qua địa bàn, 24 hộ dân thuộc các tổ dân phố Sơn Hạ, Trung Sơn, Sơn Thượng, Tào Sơn, Thanh Châu và Thanh Bình 3 đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường.

Bên cạnh giao thông, Ngọc Sơn định hướng ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2026-2030, cấp ủy, chính quyền dự kiến triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Hải Châu giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng. Các dự án nâng cấp đê sông, khắc phục những đoạn đê xung yếu và xây dựng hệ thống thoát nước, trong đó có dự án nâng cấp tuyến đê Thị Long đang được triển khai, nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt, bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân. Đây cũng là những công trình gắn với yêu cầu phát triển kinh tế thủy sản, phòng, chống thiên tai và cải thiện điều kiện sinh hoạt trên địa bàn.

Cũng theo ông Mai Sỹ Lân: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ giải ngân nhanh mà còn phải sử dụng vốn đúng mục đích, đúng trọng tâm, tạo ra hiệu quả phát triển thực chất. Đầu tư công cần đóng vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện thu hút thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị địa phương”.

Với quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, Ngọc Sơn đang từng bước tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công và sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng là những tín hiệu tích cực, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, địa phương cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn, nâng cao chất lượng công trình, chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh và gắn đầu tư hạ tầng với thu hút các nguồn lực xã hội. Qua đó, từng bước chuyển hóa nguồn vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ và những giá trị thiết thực cho người dân, tạo sức bật cho kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu