FWD Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa

Chiều 15/11, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tổ chức lễ khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cắt băng khai trương Văn phòng Tổng đại lý Nam Thanh Hóa của FWD Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng hệ thống tổng đại lý, FWD Việt Nam hướng đến nâng cao chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, dự phòng trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa phát biểu tại lễ khai trương.

Nhân dịp khai trương, Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Việc khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa không chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động của FWD Việt Nam tại địa phương mà còn tạo thêm cơ hội kết nối, tư vấn và phục vụ khách hàng, góp phần lan tỏa nhận thức về ý nghĩa của việc chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình.

Thùy Dung