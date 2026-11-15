Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

FWD Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa

Thùy Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/11, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tổ chức lễ khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

FWD Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa

Chiều 15/11, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tổ chức lễ khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

FWD Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa

Cắt băng khai trương Văn phòng Tổng đại lý Nam Thanh Hóa của FWD Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng hệ thống tổng đại lý, FWD Việt Nam hướng đến nâng cao chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, dự phòng trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

FWD Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa

Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa phát biểu tại lễ khai trương.

Nhân dịp khai trương, Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Việc khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Nam Thanh Hóa không chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động của FWD Việt Nam tại địa phương mà còn tạo thêm cơ hội kết nối, tư vấn và phục vụ khách hàng, góp phần lan tỏa nhận thức về ý nghĩa của việc chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình.

Thùy Dung

Từ khóa:

#FWD Việt Nam #Thanh hóa #Văn phòng tổng đại lý #Khai trương #phường Hạc Thành #Tài chính #Địa phương #Bảo hiểm nhân thọ #Doanh nghiệp #Tư vấn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhân rộng mô hình trồng gừng tại xã Phú Xuân

Nhân rộng mô hình trồng gừng tại xã Phú Xuân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Cây gừng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Phú Xuân, đang sinh trưởng, phát triển tốt và sắp đến kỳ thu hoạch. Đánh giá bước đầu, loại cây trồng này có hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 - 3 lần so với một số loại cây trồng truyền thống như:...
Phái đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tham quan nhà máy sữa của Vinamilk

Phái đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tham quan nhà máy sữa của Vinamilk

Kinh tế
Trong chuyến xúc tiến thương mại nông nghiệp có quy mô lớn nhất từng được Cục Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cử đến Việt Nam, siêu Nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk là nhà máy sữa duy nhất được lựa chọn làm điểm đến tham quan và làm việc. Không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh