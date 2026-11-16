“Tháng khuyến mại tập trung” tiếp sức thị trường bán lẻ

Đón mùa mua sắm cuối năm, Thanh Hóa đang triển khai “Tháng khuyến mại tập trung” trong tháng 11/2026. Hưởng ứng chương trình, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đang đồng loạt giảm giá, mở rộng ưu đãi cho hàng nghìn mặt hàng. Các đợt khuyến mại giúp người dân tiết kiệm chi tiêu, doanh nghiệp mở rộng đầu ra, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ trong quý IV.

Khách hàng thanh toán tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Lâm

Không khí mua sắm tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa thêm sôi động khi nhiều gian hàng đồng loạt triển khai ưu đãi hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung” của tỉnh. Từ giảm giá trực tiếp, tặng quà theo hóa đơn đến ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên, mang đến nhiều lựa chọn cho người dân khi mua sắm cuối năm.

Bà Trương Khánh Xuân, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa, cho biết: “Các ưu đãi hiện đang được tập trung vào nhiều mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, đồ gia dụng và thời trang, với các hình thức đa dạng như tặng quà, ưu đãi hóa đơn hoặc là chương trình dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình kích cầu của tỉnh Thanh Hóa và cao điểm khuyến mại Black Friday, từ ngày 20 đến 30/11 tới đây, siêu thị dự kiến giảm giá từ 30% đến 50% cho nhiều sản phẩm thuộc các nhóm hàng. Đây cũng là dịp để siêu thị thu hút khách, thúc đẩy sức mua trong thời gian đầu đi vào hoạt động”.

Tại Co.opmart Thanh Hóa, siêu thị đã chủ động tăng dự trữ các nhóm hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu mua sắm cao điểm cuối năm. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, hiện có hơn 2.500 sản phẩm đang được khuyến mại, với mức giảm giá lên tới 50%. Đây cũng là dịp để đơn vị đẩy mạnh giới thiệu hàng Việt Nam, trong đó có sản phẩm của Thanh Hóa, đồng thời tăng doanh số bán hàng trong cao điểm mua sắm.

Theo Kế hoạch số 378/KH-UBND của UBND tỉnh, “Tháng khuyến mại tập trung” năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 30/11 trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ, doanh nghiệp, HTX và cơ sở kinh doanh tham gia chương trình giảm giá, tặng hàng, tặng phiếu mua hàng hoặc ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên, với mức giảm giá tối đa trong thời gian tổ chức chương trình là 100%. Các mặt hàng kích cầu đa dạng từ thực phẩm, hàng thiết yếu đến thời trang, điện máy và đồ gia dụng, các chương trình ưu đãi giúp người dân có thêm lựa chọn khi mua sắm cuối năm. Tỉnh cũng khuyến khích kết hợp ưu đãi tại điểm bán với bán hàng qua website, sàn thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình chú trọng giới thiệu sản phẩm sản xuất tại Thanh Hóa, nhất là sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là dịp để cơ sở sản xuất kết nối với các hệ thống phân phối, mở rộng đầu ra, đồng thời giúp người dân tiếp cận hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng với giá phù hợp.

Kích cầu tiêu dùng là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 của tỉnh Thanh Hóa, giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ cần đạt tối thiểu 32.033 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 12,6% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý IV lên 62.916 tỷ đồng.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2026 đã đạt hơn 25.284 tỷ đồng, vượt gần 30% mục tiêu tháng. Tính chung 10 tháng, chỉ tiêu này đạt trên 226.760 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Để nối tiếp đà tăng đó, cùng với tháng khuyến mại tập trung, ngành công thương tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các đợt kích cầu phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân, phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm 2026 lên khoảng 264.406 tỷ đồng, vượt 7,9% kế hoạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Tùng Lâm