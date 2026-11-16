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Tập huấn năng lực quản trị cho các hợp tác xã phi nông nghiệp

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý của 50 hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn năng lực quản trị cho các hợp tác xã phi nông nghiệp

Sáng 16/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý của 50 hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn năng lực quản trị cho các hợp tác xã phi nông nghiệp

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong 2 ngày diễn ra lớp tập huấn (16 và 17/11), các học viên được truyền đạt, cập nhật nhiều chuyên đề trọng tâm và thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn của Luật Hợp tác xã năm 2023 và bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, bao gồm: Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; quản trị và điều hành hợp tác xã hiện đại; chuyển đổi số và xúc tiến thương mại; quản trị tài chính, những điểm nổi bật của Luật Hợp tác xã năm 2023 và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

Tập huấn năng lực quản trị cho các hợp tác xã phi nông nghiệp

Lớp tập huấn còn truyền đạt kiến thức thông qua các trò chơi trực quan sinh động.

Bên cạnh phần lý thuyết, lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, huy động vốn và mở rộng thị trường của các đơn vị...

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể của tỉnh phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lê Hòa

Từ khóa:

#Nông nghiệp #tập huấn #Năng lực #tỉnh #Phát triển kinh tế tập thể #Thanh hóa #Điều hành #Kiến thức #Liên minh #Quản lý

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