Tam Thanh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xã Tam Thanh đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, khuyến khích Nhân dân đa dạng hóa các mô hình sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững.

Người dân xã Tam Thanh kiểm tra rừng luồng của gia đình.

Hiện thu nhập của người dân xã Tam Thanh chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Toàn xã có khoảng 4.966,54ha rừng phòng hộ, 4.333,88ha rừng sản xuất. Nhằm nâng cao đời sống cho người dân, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả kinh tế từ việc thâm canh rừng luồng, rừng vầu, đồng thời phân công cán bộ xuống các bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Nhờ vậy, nhiều diện tích rừng được chăm sóc, sinh trưởng tốt, năng suất cao hơn trước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chia sẻ về mô hình kinh tế của gia đình, ông Hà Văn Tuyển, bản Thanh Sơn, cho biết: “Thụ hưởng chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh, gia đình tôi được hỗ trợ phân bón và kỹ thuật phục tráng rừng luồng, rừng vầu. Hiện tại, toàn bộ hơn 6,3ha luồng và 12,5ha vầu được chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây phát triển tốt, bán được giá cao hơn trước, giúp gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Ông Hà Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, cho biết: Xã Tam Thanh hiện đã thâm canh và phục tráng thành công 1.100ha vầu cùng 182ha luồng. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, các loại cây này mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, toàn xã đã có 1.081,9ha vầu và 300ha luồng, được Tổ chức Quản lý rừng quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Việc đạt tiêu chuẩn FSC không chỉ nâng tầm giá trị của cây trồng mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Cùng với đó, xã Tam Thanh cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, toàn xã có 465 hộ vay vốn thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng mức dư nợ hơn 41,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ dân đã đầu tư vào các mô hình sản xuất lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, tạo thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, xã Tam Thanh lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm tạo sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Theo báo cáo của UBND xã Tam Thanh, từ năm 2025 đến nay, thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã hỗ trợ 130 hộ, mua con giống với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1,067 tỷ đồng, người dân đối ứng hơn 300 triệu đồng. Hiện nay, có nhiều mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả, như: Chăn nuôi dê thả đồi; gà bản địa dưới tán rừng; nuôi lợn dưới tán rừng... góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất tại chỗ, xã Tam Thanh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động ứng tuyển vào các doanh nghiệp trong nước, đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Đến nay, toàn xã có 108 lao động đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản và Hàn Quốc...

Để tạo sinh kế cho người dân, xã Tam Thanh tiếp tục tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời lồng ghép linh hoạt, hiệu quả các chương trình, dự án để tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, xã khuyến khích các hộ dân mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hải Anh