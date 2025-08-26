Ngọc Liên tập trung nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Xác định việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển văn hóa cơ sở, xã Ngọc Liên đã có kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương để huy động sự tham gia của toàn xã hội xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa.

Nhà văn hóa thôn 8, xã Ngọc Liên được xây dựng từ sự đóng góp của Nhân dân.

Tháng 11/2024 nhà văn hóa thôn 8 xã Ngọc Liên được hoàn thành và đưa vào sử dụng với các thiết bị âm thanh, ánh sáng, thư viện, nhà vệ sinh với tổng kinh phí đầu tư cho công trình hơn 700 triệu đồng bằng nguồn vốn của người dân đóng góp. Ngoài ra khu văn hóa - thể thao của thôn còn được bố trí sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền, sân cầu lông phục vụ cho hoạt động văn hóa - văn nghệ, rèn luyện sức khỏe hằng ngày của người dân.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 8 Lê Trung Mai cho biết: “Sau khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn, chi bộ và ban cán sự thôn đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến góp ý về phương án thiết kế, triển khai xây dựng và mức đóng góp để từ đó người dân tự bàn bạc, thống nhất và quyết định. Căn cứ vào điều kiện kinh tế của địa phương, Nhân dân trong thôn thống nhất với mức đóng góp 300 nghìn đồng/khẩu/năm. Hiện tại, trong khuôn viên vẫn còn thiếu dụng cụ tập luyện cho người già, khu vui chơi cho trẻ em, sân bóng đá, sân bóng chuyền cần cải tạo lại. Vì vậy, chi ủy và ban cán sự thôn vẫn đang tiếp tục huy động các nguồn đóng góp, ủng hộ của người dân để hoàn thiện các hạng mục này, phục vụ cho các hoạt động văn hóa của thôn”.

Xã Ngọc Liên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ là các xã Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Sơn, Ngọc Trung và Ngọc Liên. Hiện nay, 41/41 thôn của xã Ngọc Liên đã có nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng, được Nhân dân sử dụng có hiệu quả và gìn giữ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã.

Sau sáp nhập, xã kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đồng thời đưa ra những giải pháp để tu bổ, sửa chữa, bổ sung các thiết chế văn hóa còn thiếu hoặc đã xuống cấp tại các thôn, bản. Đồng thời chỉ đạo các thôn, bản trên địa bàn tập trung huy động tối đa sức mạnh tập thể trong Nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, hoàn thành các tiêu chí văn hóa trong XDNTM. Ngoài ra, xã cũng có kế hoạch thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu dương những tấm gương tích cực trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa; phát động Nhân dân và các hội, đoàn thể cùng thực hiện chỉnh trang nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm...

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Liên Phạm Tuấn Quảng cho biết: “Phòng sẽ tham mưu cho xã ban hành các cơ chế để phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp với thực tế. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa; ban hành quy chế quản lý, khai thác và hoạt động của các nhà văn hóa; ban hành hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các thiết chế văn hóa - thể thao... Các nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng được xây dựng mới, sửa chữa phải đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; khuôn viên được quy hoạch trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa, đảm bảo cảnh quan đẹp, thân thiện với môi trường. Đối với những nơi thấp, việc xây dựng nhà văn hóa và học tập cộng đồng phải gắn với nhà tránh lũ cộng đồng"...

Bài và ảnh: Minh Khanh